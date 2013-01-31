فجر شکوفایی/ نگارستانی که با انقلاب به روی نقشه آمد

به گزارش خبرنگار مهر، گلستان که پس از انقلاب اسلامی و از سال 76 به استانی مستقل تبدیل شد و تا قبل از انقلاب استانی بنام گلستان در نقشه کشور وجود نداشت، اکنون یکی از استانهای توانمند در بخش های کشاورزی ، علمی و صنعتی است.

طاغوتیان غلامرضا و شمس پهلوی پیش از انقلاب بیش از 20 هزار هکتار از زمین های حاصلخیز را در اختیار داشتند و قانون مالک و رعیت در این منطقه حکمفرما بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه این زمین ها به مردم واگذار شد .

پیش از انقلاب اسلامی فقط یک سد برای آبیاری زمین های کشاورزی در استان وجود داشت،‌ اما اکنون 13 سد در استان در حال بهره برداری است و تعداد نیز در دست مطالعه و ساخت است.

در بخش آبرسانی از بیش از هزار روستای گلستان در سال 57 فقط ساکنان 151 روستا آب داشتند اما اکنون تنها 95 روستا فاقد آب آشامیدنی سالم بوده و بقیه از نعمت آب بهره مند هستند.



تا سال 57 بهره مندی مردم شهرها و روستاهای گلستان از گاز طبیعی صفر بود اما اکنون 100 درصد جمعیت شهری و بیش از 76 درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز بهره مند هستند.



سال 57 حتی یک کیلومتر بزرگراه و راه آسفالت روستایی در استان وجود نداشت اما اکنون این استان 244 کیلومتر بزرگراه و بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد..



نخستین هواپیما هم بهمن 79 از تهران در فرودگاه گرگان به زمین نشست و خط هوایی این مسیر برقرار شد و آذر 85 فرودگاه گرگان بین المللی شد و نخستین گروه از زائران گلستانی گرگان را به مقصد عربستان ترک کردند .

تعداد روستاهای دارای برق استان در قبل از انقلاب 316 روستا بود که اکنون همه روستاهای بالای 20 خانوار استان از این نعمت بهره مند هستند و 564 هزار مشترک برق در استان وجود دارد و ساخت نیروگاههای برق مانند علی آبادکتول از ثمرات انقلاب شکوهمند اسلامی است.



درصد باسوادی مردم استان را در سال 1357 حدود 35 درصد بود ولی در سال 91 تنها 90 هزار بیسواد بالای 10 تا 49 سال در استان شناسایی شده است.



گلستان در بخش مراکز آموزش عالی نیز پیشرفت های زیادی داشته است و شمار مراکز آموزش عالی استان از یک آموزشگاه در سال 57 به بیش از 30 دانشگاه در سال جاری و شمار دانشجویان از 100 دانشجو به حدود 60 هزار دانشجو رسیده است.



تا سال 1357 در استان 7 بیمارستان و 20 مرکز بهداشتی در گلستان فعالیت می کرد اما اکنون حدود 25 بیمارستان و بیش از 600 خانه بهداشت به مردم خدمات درمانی می دهند.



از سال 39 تا 1368 تنها رادیو گرگان زیرپوشش مرکز مازندران و گیلان پخش می شد اما از سال 1368 برنامه سازی تلویزیونی در شبکه محلی استان گلستان آغاز شد و پس از استان شدن گلستان در سال 1383 شبکه استانی سیمای گلستان فعالیت خود را آغاز کرد .

تا سال 1357 هیچ ناحیه صنعتی و معدنی فعال نبود ولی تاکنون 23 شهرک و ناحیه صنعتی و 37 معدن استخراج ذغال سنگ ، صدف کوهی ، کک ، ید و سنگ لاشه در سال ایجاد شده است.



قبل از انقلاب در گلستان گمرک وجود نداشت اما با ایجاد پایانه مرزی اینچه برون گنبدکاووس در شهریور 82 میزان صادرات کالا از استان رشد چشمگیری یافت و میزان صادرات گمرکی ر سالجاری بیش از 331 میلیون و 456 هزار کیلوگرم کالا به ارزش بیش از 148 میلیون دلار از گمرکات استان به خارج صادر شد.



نخستین کارخانه تولید ید کشور سال 87 در شهرستان آق قلا با ظرفیت تولید ماهانه 5 تن راه اندازی شد و ایران به جمع 9 کشور تولید کننده ید جهان پیوست.



به همت متخصصان گلستانی با تولید موفقیت آمیز مولد میگوی وانامی در استخرهای مجتمع پرورش میگوی گمیشان در گلستان، کشورمان تنها تولیدکننده این محصول در بین کشورهای حاشیه دریای خزر شد .

همزمان با سی و چهارمین بهار انقلاب اسلامی نیز، هزار و 98 پروژه عمرانی و اقتصادی با چهار هزار و 262 میلیارد ریال در دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی می شود که از کل پرو‍ژه های اجرایی 998 پروژه با اعتباری بالغ بر سه هزار و 845 میلیارد ریال قابل افتتاح است که از این تعداد 464 پروژه در بخش عمرانی و 534 طرح دیگر در بخش اقتصادی است.

از بین تمامی پروژه های اجرایی 100 پروژه نیز با اعتباری بالغ بر 417 میلیارد ریال قابل کلنگ زنی بوده که 94 طرح عمرانی و 6 طرح اقتصادی است. پروژه های اقتصادی برای بیش از سه هزار و 356 نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد. همچنین در سطح استان 11 هزار و 172 واحد مسکن مهر در اراضی دولتی و خصوصی با اعتباری بالغ بر 2458 میلیارد ریال افتتاح می شود.



گلستان بیش از یک میلیون و 700 هزار نفر جمعیت را در 20 هزار و 437 کیلومترمربع وسعت و‌ 14 شهرستان ،‌ 25 شهر و 21 بخش جای داده است. این استان در جنوب شرقی دریای خزر قرار گرفته و از شمال به ترکمنستان ، ‌از جنوب به سمنان ، ‌از شرق به خراسان شمالی و از غرب به مازندران متصل است .