جزییات تجاوز جنگنده های رژیم صهیونیستی به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، ارتش سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اسرائیل پس از اینکه با همکاری برخی کشورهای ضد ملت سوریه، همه امکانات خود را برای نابودی زیر ساختهای مدنی و نظامی سوریه به کار گرفت، جنگنده های اسرائیلی یکی از مراکز پژوهشی را در منطقه جمرایا در حومه دمشق هدف قرار دادند و این پس از تلاشهای فراوان نافرجام گروههای تروریستی است.

در این بیانیه آمده است: جنگنده های رژیم صهیونیستی با نفوذ از منطقه شمال ارتفاعات جبل الشیخ و پرواز در ارتفاع پایین و پایین تر از خط افقی رادار یکی از مراکز پژوهشی را در منطقه جمرایا در حومه دمشق هدف قرار دادند که این حمله به شهادت دو نفر و زخمی شدن پنج نفر از پرسنل این مرکز و وارد شدن خسارات زیاد مالی به آن منجر شد.

ارتش سوریه بیان کرد: اخبار موجود در برخی رسانه ها درباره حمله جنگنده های اسرائیلی به یک کاروان سلاح از سوریه به لبنان نادرست است و جنگنده های اسرائیلی ضمن نقض آشکار حریم هوایی سوریه و حاکمیت آن، یک مرکز علمی را هدف قرار داده اند.

در این بیانیه آمده است: اسرائیل محرک و استفاده کننده اصلی از حوادث تروریستی سوریه است و برخی کشورهای تروریست پرور که در راس آنها قطر و ترکیه قرار دارند نیز با آن همدست هستند.

ارتش سوریه بیان کرد: این تجاوز اسرائیل به جنایات رژیم صهیونیستی علیه اعراب و مسلمانان افزوده می شود و این اقدامات جنایتکارانه سبب تضعیف سوریه و دست برداشتن آن از حمایت جنبشهای مقاومت و موضوعات جهان عرب که در راس آنها فلسطین است نخواهد شد.