  1. بین الملل
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۴۱

جزییات تجاوز جنگنده های رژیم صهیونیستی به سوریه

جزییات تجاوز جنگنده های رژیم صهیونیستی به سوریه

ارتش سوریه با صدور بیانیه ای جزییات تجاوز جنگنده های رژیم صهیونیستی به حریم هوایی این کشور را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، ارتش سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اسرائیل پس از اینکه با همکاری برخی کشورهای ضد ملت سوریه، همه امکانات خود را برای نابودی زیر ساختهای مدنی و نظامی سوریه به کار گرفت، جنگنده های اسرائیلی یکی از مراکز پژوهشی را در منطقه جمرایا در حومه دمشق هدف قرار دادند و این پس از تلاشهای فراوان نافرجام گروههای تروریستی است.

در این بیانیه آمده است: جنگنده های رژیم صهیونیستی با نفوذ از منطقه شمال ارتفاعات جبل الشیخ و پرواز در ارتفاع پایین و پایین تر از خط افقی رادار یکی از مراکز پژوهشی را در منطقه جمرایا در حومه دمشق هدف قرار دادند که این حمله به شهادت دو نفر و زخمی شدن پنج نفر از پرسنل این مرکز و وارد شدن خسارات زیاد مالی به آن منجر شد.

ارتش سوریه بیان کرد: اخبار موجود در برخی رسانه ها درباره حمله جنگنده های اسرائیلی به یک کاروان سلاح از سوریه به لبنان نادرست است و جنگنده های اسرائیلی ضمن نقض آشکار حریم هوایی سوریه و حاکمیت آن، یک مرکز علمی را هدف قرار داده اند.

در این بیانیه آمده است: اسرائیل محرک و استفاده کننده اصلی از حوادث تروریستی سوریه است و برخی کشورهای تروریست پرور که در راس آنها قطر و ترکیه قرار دارند نیز با آن همدست هستند.

ارتش سوریه بیان کرد: این تجاوز اسرائیل به جنایات رژیم صهیونیستی علیه اعراب و مسلمانان افزوده می شود و این اقدامات جنایتکارانه سبب تضعیف سوریه و دست برداشتن آن از حمایت جنبشهای مقاومت و موضوعات جهان عرب که در راس آنها فلسطین است نخواهد شد.

کد مطلب 1804610

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