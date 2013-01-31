مراسم بزرگداشت سی و چهارمین بهار انقلاب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر مراسم بزرگداشت سی و چهارمین فجر انقلاب اسلامی دقایقی قبل همزمان با ورود تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به وطن، در مرقد مطهر امام راحل با حضور مقامات کشوری و لشکری و اقشار مختلف مردم آغاز شد.

قرار است در این مراسم آیت الله سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران سخنرانی کند.

همچنین در ادامه این برنامه قرار است شرکت کنندگان در مراسم آغازین دهه فجر با حضور در بهشت زهرا محل جلوس بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را با اهدای شاخه گل گلباران کنند.

همزمان با برگزاری مراسم آغازین جشن های دهه فجر و از لحظه ورود حضرت امام (ره) راس ساعت 9 و 33 دقیقه بهمن ماه برنامه نمادین صدای هواپیما و جیک جیک ساعت و لحظه شماری مردم همراه با بانگ تکبیر در فرودگاه مهرآباد اجرا شد.

رژه موتورسواران و حرکت آنان در مسیر حرکت امام خمینی از فرودگاه مهرآباد تا حرم مطهر و گلباران مسیر و همچنین به صدا درآوردن ناقوس کلیسا ها و کنیسه ها و دیگر معابد ادیان الهی با اجرای برنامه های مذهبی در این اماکن و همچنین به صدا درآوردن سوت کشتی ها و بوق قطارها از دیگر برنامه های مراسم آغازین جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی است.