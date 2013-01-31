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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۳۹

حجت الاسلام بنابی:

کسانی که نمی توانند پا به پای سیاست های نظام پیش بروند باید کنار بکشند

کسانی که نمی توانند پا به پای سیاست های نظام پیش بروند باید کنار بکشند

تبریز – خبرگزاری مهر: نماینده مردم بناب درمجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که نمی توانند برنامه های خود را با سیاست های نظام به پیش ببرند باید از عرصه های سیاسی کناره گیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ محمد باقری بنابی دراجتماع مردم این شهرستان در مسجد امیرالمومنین(ع) گفت : نباید در بحث مدیریت های کلان و حتی منطقه ای برخی جانب داری های سیاسی وجود داشته باشد بلکه هدف همه مسئولان باید خدمت به عموم مردم بدون توجه به مرزبندی های سیاسی باشد.

 وی ادامه داد: متاسفانه برخی مسئولان به مشورت کردن در کارها اعتقاد نداشته و برخی خودسری ها را در کارهایشان پیش گرفته اند اما باید همه عوامل و مسئولان به خرد جمعی اعتقاد داشته باشند و در کارهایشان با افراد کارشناس و صاحب نظر مشورت کنند.

باقری بنابی در خصوص انتخابات سال آینده اظهار داشت: انتخابات شوراهای اسلامی نباید رویکرد قومی و منطقه ای داشته باشند و مردم نباید فقط بر اساس تعصب خود به نمایندگان رای دهند.

وی ادامه داد: کاندیداهای این دوره باید به خرد جمعی و مشورت کردن اهمیت بیشتری داده و همچنین باید اشخاص برنامه محوری باشند.

کد مطلب 1804612

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