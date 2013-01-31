رضا مودبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تربیت نیروی انسانی کارآمد در هر جامعه ‌ای به عنوان یکی از معیارهای اصلی توسعه یافتگی و تعالی پایدار آن جامعه به شمار می ‌آید.

وی اظهارداشت: سرمایه گذاری دولتی و خصوصی و استفاده از تمامی ظرفیت ها برای توسعه و اعتلای ورزش استان بسیار ضروری است بنابراین باید به این مهم توجهی ویژه شود.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان گیلان همچنین به توسعه ورزش در جامعه اشاره کرد و گفت: ورزش امروزه یکی از اموریست که به عناوین مختلف در جهان مطرح و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند.

وی افزود: ورزش و بازى از تفریحات سالم و سودمند و نشاط انگیز است و در تامین سلامتى و بهداشت جان و تن بسیار مؤثر است، اسلام حفظ بدن و تأمین سلامتى آن را از وظائف اولیه هر مسلمانى مى داند.

مودبی در ادامه با اعلام اینکه ورزش از اضطراب و افسردگی می ‌کاهد، اعتماد به نفس را افزایش می‌ دهد و خود پنداره را تقویت می‌ کند، اظهارداشت: ورزش بویژه در سنین کودکی و نوجوانی مفر سالمی برای آزاد کردن انرژی‌ های اندوخته شده است و این خود بسیار لذت‌ بخش و آرامش‌ دهنده است.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به چشم انداز توسعه پایدار و نیز تربیت نیروی انسانی سالم و کارآمد توجه به نقش ورزش در این زمینه بسیار حائز اهمیت است، یادآورشد: ورزش ظرفیتی با کارکردهای متفات و تاثیرگذار بر دیگر حوزه هاست و به همین دلیل باید برای توسعه و اعتلا آن از تمامی ظرفیت ها استفاده شود.