مدیران صنعت نفت عزم راسخی برای حمایت از سازندگان داخلی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید دریس در دیدار با جمعی از سازندگان ماشین آلات دوار حاضر در چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان با اشاره به توانمندی سازندگان داخلی در تامین بخش عمده ای از نیازهای صنعت نفت اظهار کرد: خوشبختانه صنعتگران و شرکتهای سازنده داخلی رشد قابل توجهی داشته اند که با حمایتهای بیشتر شرکتهای نفتی توانایی تامین تمام نیازهای کالایی صنعت نفت را خواهند داشت.
وی با اشاره به تاثیر برپایی نمایشگاه صنعت نفت خوزستان در شناسایی سازندگان داخلی عنوان کرد: این نمایشگاه زمینه مناسبی برای دریافت پیشنهادها، راهکارها و دیدگاه های سازندگان است تا در تعاملی هدفمند به اهداف توسعه ساخت داخل دست یابیم.
اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون گفت: مدیران صنعت نفت کشور عزم راسخی برای حمایت از سازندگان داخلی برای رسیدن به خودکفایی دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید دریس در دیدار با جمعی از سازندگان ماشین آلات دوار حاضر در چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان با اشاره به توانمندی سازندگان داخلی در تامین بخش عمده ای از نیازهای صنعت نفت اظهار کرد: خوشبختانه صنعتگران و شرکتهای سازنده داخلی رشد قابل توجهی داشته اند که با حمایتهای بیشتر شرکتهای نفتی توانایی تامین تمام نیازهای کالایی صنعت نفت را خواهند داشت.
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