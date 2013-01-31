به گزارش خبرگزاری مهر، حمید دریس در دیدار با جمعی از سازندگان ماشین آلات دوار حاضر در چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان با اشاره به توانمندی سازندگان داخلی در تامین بخش عمده ای از نیازهای صنعت نفت اظهار کرد: خوشبختانه صنعتگران و شرکتهای سازنده داخلی رشد قابل توجهی داشته اند که با حمایتهای بیشتر شرکتهای نفتی توانایی تامین تمام نیازهای کالایی صنعت نفت را خواهند داشت.



وی با اشاره به تاثیر برپایی نمایشگاه صنعت نفت خوزستان در شناسایی سازندگان داخلی عنوان کرد: این نمایشگاه زمینه مناسبی برای دریافت پیشنهادها، راهکارها و دیدگاه های سازندگان است تا در تعاملی هدفمند به اهداف توسعه ساخت داخل دست یابیم.

دریس گفت: در این نمایشگاه با مذاکرات با سازندگان و دریافت نظرات آنها بسیاری از مشکلات توسعه ساخت داخل، حل و مسیر تحقق خودکفایی هر چه بیشتر صنعت نفت هموار تر می شود.



مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون با بیان اینکه یکی از نیازهای صنعت نفت در بخس کالا و تجهیزات، ماشین آلات دوار است، گفت: شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از سازندگانی که در این عرصه فعال هستند و از طریق ارائه دانش فنی ساخت این تجهیزات حمایت می کند.



وی تاکید کزد: مدیران صنعت نفت عزم راسخی برای حمایت از سازندگان داخلی دارند چون حمایت از آنان در حقیقت حمایت از صنعت نفت است و تحقق اهداف این صنعت است.



در این نشست مدیران و نمایندگان شرکت های سازنده تجهیزات دوار صنعت نفت به بیان دیدگاه ها و پیشنهادهای خود پرداختند.



تسریع در پرداخت های مالی، انعقاد قراردادهای بلند مدت و در اختیار گذاشتن قطعات و تجهیزات صنعت نفت برای ساخت نمونه آنها از جمله درخواست های سازندگان بود.



سازندگان همچنین آمادگی خود را برای تامین نیازهای شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون و سایر شرکت های مناطق نفت خیز جنوب در زمینه قطعات و تجهیزات ماشین آلات دوار اعلام کردند.