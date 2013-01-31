استفاده از نیروهای غیر بومی جهت شتاب بخشی به توسعه ایلام است

محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیروهای غیر بومی در استان ایلام نیروهای با تجربه هستند.

وی ادامه داد: مدیریت یک سیستم زنده است و دائما باید به روز بشود و اصل منافع مردم است.

وی اظهار داشت: بسترهای تولید، سرمایه گذاری و آنجا که مردم نیاز دارند، رونق تولید اقتصاد و ایجاد اشتغال باید تقویت شوند.

عباس زاده مشکینی بیان داشت: خیلی از نیروهای خوب استان ایلام در سطوح ملی منشا خدمات خوبی هستند و در استانهای دیگر افتخار می آفرینند.

وی بیان داشت: برای استان ایلام نیز به هیچ اشکالی ندارد در بعضی حوزه ها که کار بیشتر و تخصص بیشتری نیاز دارد کسانی که آمادگی دارند بیایند به استان در راستای توسعه ملی و منافع مردم کمک کنند.

وی گفت: در مدت سه ماهی که در ایلام هستم و جاهایی که نیاز به جابه جایی بوده و یا هست از نیروهای استان استفاده شده و یکی دو نفر هم از نیروهای باتجربه غیر بومی استفاده شده است.



استاندار ایلام افزود: اگرمنافع و مصلحت مردم و استان ایجاب کند از هر ظرفیتی استفاده می شود لیکن اصل بر ثبات مدیریت و استفاده از نیروهای بومی است.

