اکران دو نمایش جشنواره ملی تئاتر قرآنی در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره ملی تئاتر قرآنی برهان از پیش از ظهر چهارشنبه و با شرکت 10 گروه نمایش در گلستان آغاز شد.

در اولین روز اجرای این جشنواره، نمایش عطش خورشید، نوشته و به کارگردانی احسان عباسی از استان گلستان به روی صحنه رفت.

همچنین نمایش بغض خدا در گلوی زمین، نوشته مانا پور اسد و به کارگردانی روح اله صالحی از استان همدان نیز شامگاه چهارشنبه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه رفت.

کار اجرای نمایش در دومین روز از عصر پنجشنبه آغاز می شود و نمایش همیشه به نام او، نوشته و به کارگردانی فواد ابراهیمیان از همدان، در سالن شهید بهشتی کردکوی و رکوئیم در صحرا، نوشته و به کارگردانی محسن مقامی از استان گلستان، ساعت 19 در تالار فخرالدین اسعد گرگانی، اجرا می شوند.

این جشنواره تا یکشنبه هفته آینده ادامه دارد.