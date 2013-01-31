28 نفر از برگزیدگان جشنواره ی ملی نقاشی آیات قرآنی در ایلام تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی گهرسودی عصر چهارشنبه در این آیین که در مجتمع فرهنگی هنری شهر ایلام برگزار شد، اظهار داشت: اولین جشنواره ی ملی نقاشی آیات قرآنی در ایلام به کار خود پایان دا دو در مراسم اختتامیه از28 نفر از برگزیدگان این جشنواره تجلیل شد.

وی با اشاره به اینکه قرآن یک اثر بزرگ معنوی است که به همه ی نیازهای انسان پاسخ می دهد، گفت: اگر آیات انسان ساز قرآن با نگاهی هنرمندانه وبه زبان هنر به جامعه ارائه شود تأثیرگذار تر است.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان گفت: این جشنواره در زمینه ی تولید آثار قرآنی همزمان با سراسرکشور برگزار شد.

وی افزود: درپایان این مراسم نمایشگاه آثار تولید شده در کارگاه نقاشی جشنواره افتتاح شد.