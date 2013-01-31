  1. عناوین کل
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۸

28 نفر از برگزیدگان جشنواره ی ملی نقاشی آیات قرآنی در ایلام تجلیل شدند

28 نفر از برگزیدگان جشنواره ی ملی نقاشی آیات قرآنی در ایلام تجلیل شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: طی مراسمی از 28 نفر از برگزیدگان جشنواره ی ملی نقاشی آیات قرآنی در ایلام تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی گهرسودی عصر چهارشنبه در این آیین که در مجتمع فرهنگی هنری شهر ایلام برگزار شد، اظهار داشت: اولین جشنواره ی ملی نقاشی آیات قرآنی  در ایلام به کار خود پایان دا دو در مراسم اختتامیه از28 نفر از برگزیدگان این جشنواره تجلیل شد.

وی با اشاره به اینکه قرآن یک اثر بزرگ معنوی است که به همه ی نیازهای انسان پاسخ می دهد، گفت: اگر آیات انسان ساز قرآن با نگاهی هنرمندانه وبه زبان هنر به جامعه ارائه شود تأثیرگذار تر است.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان گفت: این جشنواره در زمینه ی تولید آثار قرآنی همزمان با سراسرکشور برگزار شد.

وی افزود: درپایان این مراسم نمایشگاه آثار تولید شده در کارگاه نقاشی جشنواره افتتاح شد.

کد مطلب 1804624

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید