مسابقه حفظ سوره فجر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین میرنصیری صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر مسابقه حفظ سوره فجر برگزار خواهد شد.

وی افزود: دهه فجر یادآور قیام یکپارچه ملت ایران در مقابل با رژیم طاغوت است و این دهه گرامیداشت راه شیرمردان و زنانی است که برای حفظ انقلاب جان باختند و یادآور پیام پیروزی مستضعفان بر مستکبران است.

مدیر بانک حفظ قرآن جمعه ورامین با بیان اینکه دهه فجر یک مراسم ساده ده روزه نیست، بیان داشت: دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است.

مسابقه حفظ سوره فجر صبح جمعه برگزار خواهد شد

وی ادامه داد: علاقه مندان برای شرکت در این مسابقه می توانند روز جمعه ساعت هشت و 30 دقیقه در مصلی صاحب الزمان(عج) واقع در خیابان مسجد جامع حضور به هم رسانند.

میرنصیری اظهار داشت: سوره فجر اشاره ‌ای به بعضی از اقوام طغیانگر پیشین مانند قوم عاد، قوم ثمود و فرعون و انتقام شدید خداوند از آنان کرده ‌است تا قدرتهای دیگر حساب خود را برسند.

وی اضافه کرد: در بخش دیگر این سوره اشاره مختصری به امتحان و آزمایش انسان دارد و در پایان به مسئله معاد و سرنوشت مجرمان و کافران و همچنین پاداش عظیم مؤمنانی که صاحب نفوس مطمئنه هستند، می ‌پردازد.