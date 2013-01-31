پروژه تبدیل شیر آبه زباله به مصارف کشاورزی ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اصغر طاهایی صبح پنجشنبه در نخستین روز دهه فجر انقلاب اسلامی در نشستی خبری با اصحاب رسانه مازندران درفرودگاه بین المللی دشت ناز ساری اظهار داشت: بر اساس مذاکرات صورت گرفته با مسئولان سازمان شهرداری ها و بهداری های کشور طرح فوق برای تجاری سازی درنقاط مختلف کشور اجرایی می شود.

وی افزود: با اجرای این طرح می توانیم با استفاده از دانش بومی و فناوری نانو موفقیتهایی در بخش علمی فناوری داشته باشیم.

وی در ادامه با قدردانی از خدمات استانداران ادوار گذشته پس از انقلاب مازندران افزود: همه توفیقات و خدمات پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران در استان مرهون تلاش خدمتگزاران دولت مجلس و قوه قضاییه بوده است .

استاندار مازندران با اشاره به اینکه فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری اکنون به صورت 24 ساعته به مردم استان و کشور خدمات پروازی ارائه می دهد، تصریح کرد: بخش عمده ای از توسعه فرودگاههای استان مازندران در دولتهای نهم و دهم صورت گرفته است .

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های اساسی بنده از بدو ورود به استان تاکنون مقوله زباله بوده است، تصریح کرد: با پیگیری های صورت گرفته مدیریت پسماند استانهای شمالی در ردیف بودجه ای کشور جای گرفته است.

طاهایی درادامه با اشاره به تاسیس شهرستان تازه تاسیس سیمرغ بر اساس دستور رئیس جمهور اظهار داشت: طی هفته های آینده بخشداری های رودپی شمالی و جنوبی شهرستان سیمرغ با حضور وزیر کشور افتتاح خواهد شد.

سرمایه گذاری 35 میلیاردی در فرودگاه ساری

موسی مشازمینی مدیر کل فرودگاههای مازندران در این نشست خبری مشترک با اشاره به قدمت 50 ساله فرودگاههای نوشهر و رامسر در مازندران اظهار داشت: این دو فرودگاه در قبل از انقلاب صرفا برای استفاده اطرافیان پهلوی بودند .

وی با بیان اینکه توسعه فرودگاههای مازندران طی سالها 57 تا 84 به صورت تکاملی انجام شده است، گفت: طی سالهای دولت نهم بالغ بر 22 میلیارد تومان در فرودگاههای مازندران هزینه شداست.

مشازمینی با بیان اینکه از سال 88 تاکنون تنها در فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری 345 میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: هم اکنون بالغ بر 76 میلیارد تومان در فرودگاه رامسر از محل اعتبارات دولتی هزینه شده و برای اتمام پروژه های توسعه فرودگاه رامسر به 133 میلیارد تومان اعتبارات نیاز داریم.

وی از افتتاح پروژه برج مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری در 31 فروردین ماه 92 خبر داد و گفت: پاویون فرودگاه ساری آماده بهره برداری کامل است.

وی درادامه کل پروازهای داخلی انجام شده در فرودگاه ساری طی سال 84 را بالغ بر 490 پرواز اعلام کرد و گفت : این تعداد پرواز با رشد 300 درصدی در سال 90 به 1500 پرواز داخلی رسیده است.

مدیر کل فرودگاههای مازندران با بیان اینکه توسعه پروازهای خارجی در دستور کار این اداره کل قرار دارد، افزود: هم اکنون 770 پرواز خارجی به طور میانگین درسال در فرودگاه دشت ناز ساری انجام می شود .

وی از جابجایی 140هزار مسافر داخلی طی سال 90 از طریق فرودگاههای مازندران خبر داد و گفت: بالغ بر 160 هزار مسافر خارجی طی سال 90 از فرودگاه دشت ناز ساری به عتبات عالیات و حج تمتع و عمره مفرده اعزام شدند.

مشازمینی ضمن اعلام آمادگی فرودگاههای مازندران برای جابجایی بار تجار مازندرانی به کشورهای حاشیه دریای خزر یاد آورد شد: مجوز ایجاد پرواز مستقیم ساری به دبی از ریاست جمهور اخذ شده و به زودی این پرواز بر قرارمی شود.

وی گفت: طی مذاکرات انجام شده با مسئولان هواپیمایی ترکیش ظرف6 دو ماه آینده پرواز مستقیم ساری به استانبول را برقرار می کنیم.

به گزارش مهر همزمان با آغاز جشن های سی وچهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 798 پروژه با اعتباری بالغ 4 هزار و هشتاد و پنج میلیون ریال طی دهه فجر امسال در مازندران بهره برداری می شود که 15 پروژه کلنگ زنی و 69 پروژه تولیدی عمرانی است.

مازندران بالغ بر 3 میلیون نفر جمعیت دارد.