روند عملیات اجرایی پتروشیمی ایلام در خور تقدیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان مشاور رئیس جمهور در سفر به استان ایلام از پروژه های پتروشیمی ایلام و سد گلال بازدید کرد.

وی در این بازدیدها گفت: از ابتدای سال تاکنون پیشرفت فاز اول پتروشیمی ایلام که در زمره طرح های مهر ماندگار است به بالاتر از 93 درصد رسیده است.

وی افزود: در صورت ادامه عملیات اجرایی با این سرعت، در موعد مقرر شاهد بهره برداری از فاز اول آن خواهیم بود.

محرابیان با تقدیر از مدیریت ارشد استان و عوامل اجرایی پروژه تصریح کرد: شیرینی این پروژه در کام مردم، زمان بهره برداری از آن است.

مشاور رئیس جمهور بر اتمام فاز اول این پروژه تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده تأکید کرد و گفت: مدیر عامل و سهامداران پروژه باید تمام سعی و تلاش خود را برای بهره برداری این پروژه در موعد مقرر بکار گیرند.

وی با تأکید بر مشارکت بیشتر سهامداران افزود: مبلغ باقی مانده برای تکمیل این پروژه عظیم ظرف 15 روز آینده توسط سهامداران تأمین تا شاهد بهره برداری آن در زمان پیش بینی شده باشیم.

محرابیان گفت: تمام تلاش خود را بکار خواهیم گرفت تا مشکلات اجرایی این پروژه و طرح های مهر ماندگار ایلام در جلسه فردا مرتفع گردد.

دستیار ویژه رئیس جمهورگفت: پیشرفت فیزیکی طرح های مهر ماندگاراستان ایلام قابل تقدیر است.

علی اکبر محرابیان در بازدید از سد دویرج در دهلران اظهار داشت: در سطح ملی نیز روند اجرای طرح های مهر ماندگار استان ایلام از سرعت و پیشرفت قابل توجهی برخور می باشند.

وی افزود: اعتبارات در سه ماهه چهارم بصورت صد درصد تخصیص می باید تا عملیات تکمیلی سد دویرج در فروردین 91 به اتمام برسد.

محرابیان با بیان اینکه 14 دستگاه در اجرای طرح مهر ماندگار کشور مشارکت دارند گفت: این طرح ها باید تا پایان دولت دهم با تلاش مسئولین به بهره برداری برسند .

دستیار ویژه رئیس جمهور عنوان داشت: بیشترین طرح های مهر ماندگار توسط سه دستگاه وزارت نفت، نیرو و راه وشهرسازی در حال اجراست.

وی در پایان با اشاره به روند اجرایی طرحهای مهر ماندگار استان ایلام تصریح کرد: روند پیشرفت فیزیکی پتروشیمی ایلام، سدها و شبکه های آبیاری در ایلام و دهلران خوب و مطلوب است که نوید بخش آینده ای درخشان برای استان است.



استاندار ایلام گفت: آبگیری مقدماتی سد دویرج در دهه فجر انجام می گیرد.

محمود عباس زاده مشکینی در بازدید از طرح های مهر ماندگار در شهرستان دهلران اظهار داشت: در شهرستان دهلران طرحهای سد دویرج،شبکه های آبیاری وزهکشی دویرج، وعین خوش،فکه ودشت عباس در قالب طرح مهر ماندگار اجرا می شوند.

وی افزود: این سد زمینه آبیاری 11هزار هکتار از اراضی منطقه را فراهم وموجب افزایش تولید ورونق کشاورزی وایجاد اشتغال در دهلران می شود.

عباس زاده با اشاره به اینکه در دولت نهم ودهم طرح های کلیدی واساسی دهلران شروع شده است بیان داشت: دو طرح از جمله کارخانه سیمان وگازرسانی به شهر دهلران در قالب طرح مهر ماندگار توسط دولت دهم در حال اجراست.

استاندار ایلام با تاکید بر اینکه مردم ایلام لایق ارزشمند ترین و ماندگار ترین کارها می باشند، تصریح کرد: دولت با انجام کار های زیر بنایی و افزایش بستر ها ی مناسب و استفاده از منابع منطقه ، جهت آسایش و رفاه حال مردم اقدامات خوبی انجام داده است.

وی گفت: برای تضمین اجرای این طرح ها که در توسعه استان نیز نقشی اساسی دارند دستیار ویژه رئیس جمهور به استان دعوت نموده ایم تا مسائل و مشکلات طرح های مهر ماندگار استان بررسی و از نظر مالی تامین اعتبار گردیده و در موعد مقرر به بهره برداری برسند.

استاندار ایلام با اشاره به شبکه آبیاری عین خوش و پیشرفت 80 درصدی شبکه گاز شهری دهلران عنوان داشت: شبکه آبیاری عین خوش و عملیات اجرایی خط انتقال گاز دهلران از مسیر خوزستان از دیگر طرح های مهر ماندگار است که با جدیت در حال پیگیری است.

وی در پایان به کارخانه سیمان دهلران اشاره کرد و گفت: فاز اول این کارخانه با 95درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست که امیدواریم با برنامه ریزی وپیگیریها این پروژه عظیم نیز در زمان معین به بهره بردرای برسد.