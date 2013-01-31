  1. ورزش
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۵۶

ال کلاسیکو بازی همیشگی نبود/

شب آرام مسی و رونالدو

شب آرام مسی و رونالدو

دیدار تیمهای فوتبال رئال مادرید و بارسلونا در شرایطی با تساوی به پایان رسید که دو ستاره فوتبال جهان درخشش همیشگی را نداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های فوتبال رئال مادرید و بارسلونا در مرحله رفت نیمه نهایی جام حذفی بامداد امروز پنجشنبه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو شهر مادرید برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک دست پیدا کردند. در این دیدار فابرگاس(50) برای بارسا و واران(80) برای رئال گل زدند.

این تساوی در شرایطی رقم خورد که لیونل مسی و کریستیانو رونالدو نتوانستند درخشش همیشگی را داشته باشند. شاید به همین خاطر بود که این ال کلاسیکو کیفیت بازی های گذشته را نداشتت و نتوانست انتظارات را مثل دیدارهای قبل براورده کند.

کد مطلب 1804636

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