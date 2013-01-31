فعالیتهای خوبی در لرستان صورت گرفته است/ تا نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری در شهرستان کوهدشت ضمن تبریک فرارسیدن ایام مبارک فجر اظهار داشت: امام خمینی(ره) نور انقلاب را به همه جهان تاباند.

وی با اشاره به تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر ملتهای آزادی خواه جهان بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران یک نظام الهی است که روز به روز بر بزرگی و شرفش افزوده می شود.

دهمرده همچنین رهبر معظم انقلاب را در جهان چهره ای بی بدیل خواند و گفت: امروز چهره ای با هر شاخصه و هر ویژگی بالاتر از رهبر معظم انقلاب در جهان وجود ندارد.

استاندار لرستان در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به پیشرفت های عظیم ایران در عرصه های مختلف علمی عنوان کرد: ایران اسلامی امروز به الگویی تمام عیار برای همه ملتهای حق طلب و آزادی خواه جهان تبدیل شده است.

دهمرده در ادامه سخنان خود به فعالیتهای صورت گرفته در استان اشاره کرد و بیان داشت: در بخش های مختلف کارهای زیادی صورت گرفته است اما تا نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم و همه باید تلاش کنیم تا این استان به رشد و تعالی دست یابد.

وی همچنین به روند اجرای پروژه های مهر ماندگار لرستان اشاره کرد و بیان داشت: در جریان تصویب این پروژه ها چهارخطه خرم آباد - کوهدشت از قلم افتاده بود که با تلاش نمایندگان و مسئولان این پروژه به فهرست مهر ماندگار اضافه شد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه در عرصه های مختلف کشاورزی، گردشگری، صنعت و ... در استان کارهای خوبی انجام شده و باید این فعالیتها ادامه یابد، بیان داشت: برای رفع مشکل بیکاری در استان برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی را تدوین کرده ایم.

دهمرده همچنین در مورد مشکل کمبود آب در شهرستان کوهدشت نیز بیان داشت: برای رفع مشکل کم آبی در کوهدشت دو راه وجود دارد، یکی مهار آب و راه اندازی سد معشوره که یک و نیم میلیارد مکعب آب را می توان از آن به دشت تشنه کوهدشت رساند.

وی راه دیگر رفع مشکل کم آبی را انتقال آب از سد سیمره به این شهرستان عنوان کرد و گفت: امید می رود با به ثمر رسیدن این طرح ها مشکل کمبود آب کشاورزی در کوهدشت رفع شود.

امام جمعه کوهدشت نیز در ذاین جلسه با اشاره به وجود بیکاری در این شهرستان گفت: مشکل نبود اشتغال امروز یکی از دردهای بزرگ جوانان کوهدشت است که باید در اولویت کار مسئولان قرار گیرد.

حجت الاسلام طهماسبی وجود خشکسالی های چند سال اخیر در کوهدشت را ضربه ای مهلک بر پیکره کشاورزی این شهرستان عنوان کرد و افزود: زمین های مرغوب کوهدشت از بی آبی خشک شده اند و کشاورزان را در تنگنا قرار داده است.

وی با بیان اینکه برای رفع مشکل آب مورد نیاز اراضی کشاورزی سد معشوره را نباید نیمه تمام گذاشت، یادآور شد: خودروسازی و سد معشوره باید پیگیری شوند چرا که این دو می توانند تا حدودی مشکل اشتغال کوهدشت را رفع کنند.