هسته مرکزی شهر قم تا پایان سال ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر،اسماعیل زارعی کوشا در جلسه ستاد دائمی تسهیلات زائران استان قم که شامگاه چهارشنبه در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، با اشاره به تشکیل معاونت هماهنگی امور زائرین در استانداری قم اظهار داشت: امیدواریم با تشکیل این معاونت و ستاد دائمی تسهیلات زائران استان قم شاهد خدمات روز افزون به زائران کریمه اهل بیت (ع) باشیم.



وی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه به منظور ساماندهی مشکلات و معضلات هسته مرکزی شهر قم ابراز داشت: مشکلاتی در هسته مرکزی شهر قم و به خصوص در اطراف حرم مطهر وجود دارد که گاهی تبدیل به معضل اجتماعی می شود که برای ساماندهی آن ، کارگروهی در فرمانداری قم با حضور دستگاه های مختلف تشکیل شد.



6کمیته تخصصی مشکلات هسته مرکزی شهر را شناسایی می کنند



فرماندار قم ادامه داد: در این راستا ، 6کمیته تخصصی تکشیل شد تا مشکلات موجود در هسته مرکزی شهر قم را شناسایی و برای رفع آن راه حل هایی ارائه کنند.



وی اضافه کرد: این کمیته ها شامل کمیته ساماندهی به واحدهای اقامتی و گردشگری ، کمیته حمل و نقل و ترافیک ، کمیته امنیتی، کمیته صنفی و تجاری ، کمیته بهسازی فضای شهری و کمیته بهشازی فضای فرهنگی است.



زارعی گفت: وضعیت نابسامانی که هسته مرکزی شهر با ان مواجه است ما را وادار به ورود به این عرصه کرده که جلسات این کارگروه در فرمانداری برگزار می شود و امیدواریم تا پایان سال شاهد اجرای اقدامات موثر در جهت ساماندهی به مشکلات موجود در این مناطق باشیم.

