آغاز سی و پنجمین بهار انقلاب در خانه تولد امام خمینی (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ انقلاب به منظور بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به ایران اسلامی، در تمام مدارس شهرستان خمین و به طور نمادین در بیت قدیمی حضرت امام خمینی (ره) نواخته شد و بیت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با گل عطرافشانی شد.

اندیشه های و.الای امام سبب به ثمر رسیدن این انقلاب شد

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه اندیشه های و.الای امام سبب به ثمر رسیدن این انقلاب شد گفت: امام راحل با توکل بر خدا و پشتیبانی همه جانبه مردم رژیم طاغوت را در ایران پایان داده و اسلام ناب محمدی (ص) را احیا کرد.



آیت الله قربانعلی دری نجف ابادی افزود: امام راحل شخصیتی الهی بود که تنها برای خدا و آزادی بشریت از طاغوت و ظلم قیام کرد.

معرفی اندیشه ها و آرمان های امام راحل برای نسل امروز

وی با تاکید بر اینکه برای معرفی اندیشه ها و آرمان های امام راحل برای نسل امروز اظهارداشت: امروز در شرایطی سالگرد انقلاب شکوهمند را جشن می گیریم که بر خلاف نظر دشمنان که اعتقاد داشتند این انقلاب چندان دوام نمی اورد.

آیت الله دری نجف ابادی دهه فجر را فرصتی برای بیان دستاوردهای انقلاب دانست و گفت: دهه مبارک فجر یادآور حماسه آفرینی شهیدان والامقامی است که ادامه راه و مسیر آنان حیات طیبه انقلاب اسلامی را تضمین می کند.

فجر انقلاب اسلامی سرآغاز تحول بنیادین فکری و ایدئولوژیک



استاندارمرکزی نیز فجر انقلاب اسلامی را سرآغاز تحول بنیادین فکری و ایدئولوژیک دانست و گفت: دهه فجر احیاگر دین و انسانیت به عنوان مکتبی حیات بخش بود.



علی اکبر شعبانی فرد اظهارداشت: توطئه ها و بدخواهی های دشمنان در حیات 34 ساله انقلاب اسلامی به این دلیل است که معمار کبیر انقلاب اسلامی الگوی استقلال و آزادگی و مقابله با ستم را بنا گذاشت و استکبار تاب دیدن آن را ندارد.



وی عنوان کرد: در آستانه سی و پنجمین بهار انقلاب اسلامی مردم و مسوولان استان مرکزی اعلام می کنند که با تمام وجود از انقلاب اسلامی حمایت و دفاع می کنند و با صبر و بصیرت توطئه های خصمانه دشمن در جنگ نرم، تحریم ها و فشارهای اقتصادی را پشت سر خواهند گذاشت.

این مراسم با حضور استاندار استان مرکزی، مدیران کل و امام جمعه، نماینده مردم شهرستان خمین در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و مسوولان شهرستان خمین و اقشار مختلف مردم و تشکل‌های دانش‌آموزی در بیت مقدس امام خمینی (ره) برگزار شد

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