به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ارجمندی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد دائمی تسهیلات زائران استان قم که عصر چهارشنبه در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد، با اشاره به طرح سفر مهر دولت برای اقشار آسیب پذیر اظهار داشت: در این طرح، سفر ارزان قیمت برای اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته شده است که در مرحله اول رانندگان می‌توانند از این طرح استفاده و به مدت 3 روز و 2 شب، شهری را برای مسافرت و اقامت خود انتخاب کنند.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم عنوان کرد: استان قم در برخی از ایام همانند نوروز ظرفیت اشغال بالای 70 درصدی دارد و این در حالی است که در سایر شهرها این میران 20 تا 30 درصد است.



وی افزود: دستگاه‌های اجرایی استان با همکاری معاونت هماهنگی امور زائرین استاندار قم می‌توانند مراکز اقامتی خود را برای اسکان زائران در اختیار قرار دهند تا آقشار کم درآمد هم بتوانند با هزینه‌ای اندک برای زیارت بارگاه کریمه اهل بیت(س) به قم مسافرت کنند و از این خدمات بهره‌مند شوند.



ارجمندی با بیان اینکه هدف دولت از طرح سفر مهر، ارزان سازی سفر و همگانی کردن آن است بیان کرد: طرح سفر مهر یک طرح ملی است که هم اکنون در کل کشور در حال اجرا است و اولین گروه نیز به مشهد مقدس اعزام شدند.



