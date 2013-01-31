تولید 45 درصد فولاد کشور در گروه فولاد مبارکه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسعود سمیعی نژاد بیان داشت: با توجه به سیاستهای کشور در تولید و توسعه فولاد، در برنامه پنجم توسعه و همچنین برنامه چشم انداز 20 ساله کشور، بزرگترین نقش بر عهده گروه فولاد مبارکه گذاشته شده که این گروه دستیابی به سهم 45 درصدی تولید فولاد کشور را از اهداف خود ترسیم کرده است.

سمیعی نژاد افزود: در طرح های توسعه این گروه، ظرفیت فولادهرمزگان از 1.5 به 3 میلیون تن، فولادمبارکه از 5.4 به 7.2 میلیون تن و فولاد سبا از 700 هزارتن به 1.5 میلیون تن افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: سال گذشته میلادی ایران در تولید فولاد جهان از رتبه هفدهم به پانزدهم ارتقاء یافته که نیمی از این موفقیت سهم متخصصان و کارکنان پر تلاش گروه فولادمبارکه است.

رئیس هیئت مدیره فولادهرمزگان با اشاره به تحریمهای همه جانبه دشمنان برای جلوگیری از تولید و توسعه در صنعت گفت: خوشبختانه با همت و غیرت جوانان و متخصصان کشور، تحریمها را به فرصتهای ارزشمندی تبدیل کرده ایم که نه تنها بر تولید تأثیر نگذاشته بلکه توسعه ها طبق برنامه ریزیهای انجام شده در حال اجرا است.

وی بهره گیری از تخصص و تجربه فولادمبارکه در راه اندازی فولادهرمزگان را اقدامی بسیار ارزنده دانست و دستیابی به نیمی از ظرفیت اسمی در یکسال را نتیجه تلاش انتقال دانش از فولاد مبارکه به فولادهرمزگان و کوشش کارکنان این کارخانه ها اعلام کرد.

سمیعی نژاد فولادهرمزگان را از نظر موقعیت جغرافیایی، بهترین کارخانه فولاد کشور دانست و از اجرای سریع توسعه این شرکت در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر خبر داد.

وی گفت: سلامت، آموزش و ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی در فولاد هرمزگان از اولویتهای مهم است تا بتوانیم موضوعات انگیزشی را بر اساس استاندارهای فولادمبارکه اجرا کنیم.

وی بیان داشت: خوشبختانه با برنامه ریزی و تلاش بسیار در این شرکت حرکتهای خوبی شده که لازم است از مدیرعامل، معاونین، مدیران و کارکنان تشکر و قدردانی نمود، ولی باید بدانیم هنوز در ابتدای مسیر هستیم.