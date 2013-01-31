تراکم بالا برای ساخت حسینیه در قم رایگان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد آتش زر در جلسه ستاد دائمی تسهیلات زائران استان قم که شامگاه چهارشنبه در تالار معصومیه استانداری برگزار شد ، با بیان اینکه در گذشته محدودیت هایی برای ساخت حسینیه ها در استان قم وجود داشت افزود: با تصویب شورای اسلامی شهر قم تراکم بالا برای ساخت حسینیه ها در استان کاملا رایگان خواهد بود.



رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: بدنبال طرحی هستیم تا استانهایی که می خواهند در قم حسینیه احداث کنند زمین در اختیار آنها قرار گیرد .



مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان قم نیز در این جلسه اظهار داشت: یکی از بخش های مهم آمایش سرزمین بحث زائران است که در این راستا معاونت هماهنگی امور زائرین استاندار قم به عضویت شورای فرهنگ عمومی استان درآمده است.



ضرورت ساخت فیلم سینمایی در خصوص شخصیت حضرت فاطمه معصومه(س)



سید مرتضی اسماعیل طبا با بیان اینکه باید اقدامات فرهنگی ماندگار در ستاد دائمی تسهیلات زائران استان قم طراحی شود افزود: شاید تعدادی از زائرن در خصوص شخصیت حضرت فاطمه معصومه (س) اطلاع و آشنایی کافی نداشته باشند که جا دارد در این راستا برای شناساندن آن حضرت فیلم سینمایی و یا سریالی ساخته شود.



هفته های فرهنگی قم در داخل و خارج از کشور برگزار شود



وی با بیان اینکه باید اقدامات دراز مدت فرهنگی از سوی ستاد دائمی تسهیلات زائران استان قم صورت گیرد عنوان کرد: طراحی تورهای زیارتی ، برگزاری هفته های فرهنگی قم در استانهای مختلف و همچنین خارج از کشور می تواند به شناخت بیشتر ظرفیت های استان قم کمک کند.



