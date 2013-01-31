مبانی اصیل انقلاب اسلامی هرگز کهنه و ملال آور نخواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر بابایی صبح امروز در آغاز جشن پیروزی انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی ایران با هدف استقرار حکومت الهی در جامعه، شکل گیری مردم سالاری دینی، تامین عدالت اجتماعی و استکبار ستیزی و مقابله با طاغوت های زمان شکل گرفت.

وی همچنین اظهارداشت: ملت بزرگ ایران در سایه ارزش های اسلامی و رهبری الهی پژواک ندای عدالت خواهانه خود را در میان ملل آزاد اندیش جهان رقم زدند.

امام جمعه لوشان ادامه داد: ایران اسلامی امروز نقطه آغازین بیداری اسلامی در سراسر جهان است که با تداوم آرمان های انقلابی خود نظام ظالمانه مدیریت جهانی را به چالش کشیده است.

وی بیان داشت: دشمن از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون برای ضربه زدن به نظام راه ‌های گوناگونی را به کار گرفته و سعی دارد از نشر انقلاب اسلامی جلوگیری و یا شرایط انحرافی در نظام به وجود آورد.

بابایی بر ضرورت برگزاری برنامه‌ های گرامیداشت دهه فجر با محوریت مردم تاکید کرد و یادآورشد: ایجاد مشکلات گسترده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بر سر راه توسعه انقلاب اسلامی شیطنت روزمره نظام سلطه جهانی است تا از همراه شدن دیگر ملل آزاد اندیش جهان با ملت ایران جلوگیری کند.

لوشان از شهرهای شهرستان رودبار در استان گیلان است.