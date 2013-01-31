ثبت قرارداد بازیکن هلندی تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز

محمد عاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: " سند لی بیتو" مهاجم جدید 26 ساله فجر شهید سپاسی شیراز است که پیش از این در لیگ فوتبال اوکراین مشغول به بازی بوده است.
وی ادامه داد: این بازیکن با نظر سرمربی تیم و در راستای تقویت خط حمله تیم به این باشگاه پیوسته است.
سرپرست باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز تصریح کرد: دیروزقرارداد این بازیکن در هیئت فوتبال فارس شده و روز شنبه اقدامات لازم برای ثبت قرارداد درفدراسیون فوتبال و صدور ITCانجام می شود.
عاری تاکید کرد: در صورت صادر شدن ITCبازیکن خارجی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در بازی مقابل "داماش گیلان" حضور خواهد داشت.
نظر شما