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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

عاری به مهر خبرداد:

ثبت قرارداد بازیکن هلندی تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز

ثبت قرارداد بازیکن هلندی تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز

شیراز- خبرگزاری مهر: سرپرست باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز گفت: عصر دیروز قرارداد بازیکن هلندی تیم فجر شهید سپاسی شیراز برای نیم فصل در هیئت فوتبال استان فارس ثبت شد.

محمد عاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: " سند لی بیتو" مهاجم جدید  26 ساله فجر شهید سپاسی شیراز  است که پیش از این در لیگ فوتبال اوکراین مشغول به بازی بوده است.

 وی ادامه داد: این بازیکن با نظر سرمربی تیم و در راستای تقویت خط حمله تیم به این باشگاه پیوسته است.

 سرپرست باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز تصریح کرد: دیروزقرارداد این بازیکن در هیئت فوتبال فارس شده  و روز شنبه اقدامات لازم برای ثبت قرارداد درفدراسیون فوتبال و صدور ITCانجام می شود.

عاری تاکید کرد: در صورت صادر شدن ITCبازیکن خارجی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در بازی مقابل "داماش گیلان" حضور خواهد داشت.

کد مطلب 1804654

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