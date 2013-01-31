ایران جایگاه اول تولید علم در منطقه را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، 320 دانش آموز شهرستان ورامین صبح پنج شنبه با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس ستاد دهه فجر شهرستان ورامین، مرتضی مؤمنی فر رئیس کمیته بسیج ستاد دهه فجر شهرستان ورامین، مجتبی عرب عامری رئیس کمیته دانش آموزی ستاد دهه فجر شهرستان ورامین و جمعی دیگر از مسئولان این شهرستان در قالب 10 اتوبوس از گلزار شهدای گمنام این شهرستان عازم اردوی راهیان نور شدند.

مجتبی عرب عامری همزمان با بدرقه این کاروان با تحلیل اوضاع کشور تا قبل از انقلاب گفت: امروز کشور ایران جایگاه اول تولید علم در منطقه و رتبه 17 در جهان را دارد.

وی تصریح کرد: این جایگاه علمی در حالی است که کشور ایران در اوج عزت و استقلال به آن دسترسی پیدا کرده است.

شاخص اندازه گیری در حوزه علمی تولید مقاله هاست

رئیس کمیته دانش آموزی ستاد دهه فجر شهرستان ورامین ادامه داد: شاخص اندازه گیری در حوزه علمی تولید مقاله هاست که در این زمینه دانشمندان و استادان دانشگاه های ایران در دنیا درخشیده اند.

وی عنوان داشت: امروز دانشگاه ها رسالت بزرگی در تحقق اقتصاد مقاومتی، ارائه سبک ایرانی - اسلامی و کسب ثروت از راه تولید علم دارند.

گفتنی است، ابتدا کاروانهای دانش ‌آموزی برای بازدید به هویزه و سپس به دهلاویه اعزام می شوند و در شب نخست نیز برنامه نمایش بصیرتی مردان آسمانی برای این دانش‌ آموزان به نمایش در‌ خواهد آمد.