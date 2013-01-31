جایگاه اصلی مساجد در نظام اسلامی باید احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری شامگاه چهارشنبه در آیین گشایش کتابخانه و قرائت خانه پیامبر اعظم (ص) در ولی عصر تبریز اظهار داشت: متاسفانه در سال های اخیر در مساجد کمتر شاهد کار فرهنگی بوده ایم که این امر در دراز مدت می تواند سبب آسیب هایی به جامعه و به خصوص به جوانان شود.

وی ادامه داد: امروزه باید برای انجام هر فعالیت فرهنگی ودینی در مساجد تلاش شود که البته ارائه راهکارهای به روز و جوان پسندانه باید در اولویت قرار گیرد تا جوانان بیش از پیش به طرف مساجد جذب شوند.

آیت الله شبستری افزود: با وجود تمام نقشه های دشمنان نظام برای جنگ نرم علیه جوانان کشور مساجد می توانند به مامنی امن برای اقشار مختلف جامعه تبدیل شوند.

وی با انتقاد از کمبود کتابخانه در شهر تبریز گفت: متاسفانه در شهر مذهبی مانند تبریز تعداد کتابخانه ها بسیار کم بوده و نیازهای جوانانی را که طالب کسب علم و دانش هستند را برطرف نمی کند.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: همچنین باید در تمامی مساجد استان کتابخانه و قرائت خانه هایی احداث شده تا بدین وسیله جوانان بتوانند با فرهنگ دینی و اسلامی بیشتر آشنا شوند.