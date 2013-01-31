دوره های آموزشی ویژه مربیان فنی و حرفه ای افغان در کرج برگزار می شود

فرشید برهان آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: به منظور کمک به نوسازی و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای کشور جمهوری اسلامی افغانستان، کشورهای ژاپن و جمهوری اسلامی ایران دومین تفاهمنامه همکاری در قالب "برنامه آموزش کشور سوم" با عنوان "مدیریت آموزش های فنی و حرفه ای ویژه کشور افغانستان" منعقد کردند.

وی افزود: در این تفاهمنامه که به مدت 2 سال طول خواهد کشید تعداد 20 نفر از مدیران و روسای مراکز آموزش های فنی و حرفه ای افغانستان و 100 مربی در رشته های فنی و حرفه ای در محل مرکز تربیت مربی دوره های آموزشی 90 تا 150 ساعته را طی خواهند کرد.



معاون آموزشی مرکز تربیت مربی هدف از این پروژه را فراهم آوردن فرصت هایی برای مربیان و مدیران وزارت کار کشور افغانستان به منظور کسب دانش و مهارت های ضروری برای مدیریت آموزش های فنی و حرفه ای به ویژه ایجاد نظام با کیفیت تربیت مربی در آن کشور برشمرد.



برهان آزاد ادامه داد: بر اساس این تفاهمنامه هزینه های دوره به عهده طرف ژاپنی و تهیه برنامه و محتوای آموزشی، اجرای دوره و تامین اساتید و اقامت شرکت کنندگان به عهده مرکز تربیت مربی است.

به گفته وی روز شنبه جاری 14 بهمن ماه افتتاحیه این دوره های آموزشی در مرکز تربیت مربی کشور مستقر در کرج برگزار می شود.