شهر ونیزی بندرترکمن و اردکهای شالیکار

به گزارش خبرنگار مهر، مشارکت اردکتها در شالیکاری و الزامات و موانع اقتصاد به سبک مقاومتی از دیگر گزارشهای خبری استان گلستان بوده است.

اقتصاد نیازمند هوای تازه/ بازار بی مهار با افزایش پرشتاب قیمت ها

جمعی از ائمه جمعه گلستان با بیان اینکه اقتصاد کشور نیازمند هوای تازه است، عنوان کردند: گرانی افسار گسیخته، بیکاری، تورم، بازار بی مهار و فلج شدن زندگی مردم از جمله آسیب ها و تبعات اجرای باشتاب و ناقص قانون هدفمندی یارانه ها است.

به تاکید آنان، قانون هدفمندی یارانه ها باید مجددا آسیب شناسی شده و با انجام کار تحقیقاتی و محیطی مشکلات و ضرباتی که این طرح در مرحله نخست داشت مورد بررسی قرار بگیرد و از اجرای پرشتاب مرحله دوم پرهیز شود.

امام جمعه بندرترکمن در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: مسلما هر طرحی در کنار فواید دارای یکسری آسیب ها و زیان نیز هست، یکی از فواید طرح هدفمندی یارانه ها اینست که قشر مستضعف جامعه می توانند برخی از مشکلات خود را با پول یارانه حل کنند.

شهر 82 ساله گلستان ونیز شد

82 سال از شهر شدن بندرترکمن می گذرد ولی همواره آبگرفتگی مشکل دیرینه این شهر قدیمی در غرب گلستان بوده است. این مشکل به بقدری طی ماه های اخیر تکرار شده که گویی ونیز دیگری در گلستان سر برآورده است.

بروز بارشهای تند و رگباری سبب می شود تا خیابانها و معابر بندرترکمن به رودخانه مبدل شوند و مشکلاتی را برای شهروندان منطقه ایجاد کند. بیشتر مشکل آبگرفتگی بندرترکمن به دو خیابان امیرکبیر و اباذر بر می گردد که ساکنان این مناطق با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

وضعیت توپوگرافی، نداشتن شیب طبیعی و تکمیل نشدن طرح فاضلاب شهری از جمله مسائلی است که مشکل آبگرفتگی شهر بندرترکمن را حاد تر کرده است.



ازامات و موانع اقتصاد به سبک مقاومتی



حمایت از تولید، افزایش بهره وری، تقویت بخش خصوصی و سیاست های اصل 44 و استراتژی تسهیل قوانین برابر تحریم ها از راهبردها و الزامات اقتصاد مقاومتی است.



به تاکید کارشناسان اقتصادی، اقتصاد مقاومتی بر تولید و پیشرفت تکیه دارد درحالیکه هدف از تحریم ها، توقف اقتصادی رو به رشد کشور است.



همچنین بهبود محیط کسب و کار و تصمیم بر بازنگری در همه قوانین و مقررات و افزایش احساس امنیت از دیگر لازمه های اقتصاد مقاومتی است.



بخشی نگری، ایجاد محدودیت فراروی صادرات، مشکل سوء مدیریت، بهره نگرفتن از تمامی ظرفیت های تولید از جمله موانع فراروی تحقق اقتصاد مقاومتی است که باید مدنظر قرار گیرد.

پیشنهاد محسن رضائی برای ائتلاف فراگیر/ برنامه دهیم و نخبگان نمره دهند



بیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ائتلاف برای تعیین کاندیدای ریاست جمهوری گفت:باید جلسه ای مرکب از نخبگان کشور شکل گیرد و آنهایی که می خواهند ائتلاف کنند، برنامه ها و تیمهایشان را اعلام کنند و نخبگان نیز به این برنامه ها نمره دهند و بر اساس آن ائتلاف فراگیر شکل گیرد.



محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ائتلاف سه گانه برای انتخابات آتی ریاست جمهوری افزود: هر نوع ائتلاف باید دارای منطق باشد و توانایی و کارآمدی باید مبنای تشکیل دولت آینده باشد.



وی اظهار داشت: مشکلات اقتصادی و مدیرتی کشور باید در سالهای آینده به نحو خوبی رفع شود و منطق "کارآمدی" باید محور ائتلاف باشد.



گللستان؛ گنجینه وحدت اقوام/ تاکید امامان جمعه اهل سنت بر تقویت وحدت



وجود اقوام مختلف در گلستان سبب شده که آن را ایرانی کوچک یا کلکسیون اقوام ایرانی نام نهند که بیش از 20 قوم، با وحدت و اتحاد در کنار یکدیگر زندگی می کنند.



اقوام ساکن در گلستان متشکل از فارس، مازنی، ترکمن، سیستانی، زابلی، کرد، عرب، کتول و... هستند که سالیان متمادی است با وحدت و اتحاد در کنار هم روزگار می گذارنند.



از سوی دیگر استان گلستان به مناسبت قرار گرفتن در بخش مرزی شمالی و همچنین به جهت آنکه ترکیبی از شیعه و سنی در این استان در کنار هم زندگی می کنند، از جمله استانهای حساس و مهم است.



در استان گلستان، به لحاظ مذهبی می توان سه خط فرضی برای تقسیم بندی ترکیب جمعیتی به لحاظ مذهبی در نظر گرفت، یک خط شمالی، یک خط مرکزی و همچنین خط جنوبی.

مشارکت اردکها در شالیکاری/ شیوه جدید مبارزه بیولوژیک در گالیکش



یک کشاورز گالیکشی برای مبارزه بیولوژیک با آفات اقدام به رهاسازی 500 قطعه جوجه اردک در مناطق زیر کشت جهت مباره با آفات و بقایای گیاهی در مزارع شالی کرده است.

رضا کاووسی کشاورزی که در سالهای اخیر اقدام به کشت ارگانیک محصول شالی کرده است، برای کاهش هزینه های تولید و مبارزه طبیعی با آفات اقدام به رها سازی جوجه اردک در مناطق زیر کشت کرده است.



این اقدام کشاورز گالیکشی برای تولید محصول ارگانیک درحالیست که با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و صنعتی شدن جوامع، کاربرد سموم و کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی به طور چشمگیری افزایش یافته است. افزایش استفاده از سموم کشاورزی ضمن به خطر انداختن سلامت جامعه باعث تاثیرات منفی در آینده خواهد شد و در این بین به اعتقاد کارشناسان، مبارزه بیولوژیک و کشت ارگانیک بهترین چاره کار خواهد بود.