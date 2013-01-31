معوقات بانکی در استان ایلام باید هر چه سریعتر وصول شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری عصر چهارشنبه در کارگروه اقتصادی استان در استانداری ایلام، اظهار داشت: دریافت معوقات بانکی می تواند فرصتی رافراهم کند تاسایر طرح ها وبرنامه های اقتصادی اجرا شوند.

معاون برنامه ریزی استان ایلام گفت: این میزان معادل 2600میلیارد ریال است.

عسگری خواستار جذب مطالبات معوقات بانک های عامل شد وگفت: ب اتوجه به اینکه عملکرد ما دربخش مصارف منابع در استان نسبت به آنچه منابع استان هست خیلی بالاست.حدود 230درصد مصارف ما نسبت به منابع ما پیشی گرفته است وبخشی از منابعی که مصرف شده در استان در اختیار کسانی هستند که هنوز مطالبتشان را از طریق سیستم بانکی پرداخت نکردند یا به تعویق انداختند.

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام افزود :باتوجه به اینکه استان ما استان کوچکی است و منابع هم به سختی درسیستم بانکی شکل می گیرند در دستور کار قرار دادیم برخورد جدی با افرادی که منابع را ازسیستم بانکی دریافت کردن دوآنرا درمحل تولید هزینه نکردند ونسبت به بازگرداندن سیستم بانکی اقدام نکردند اگر این منابع به سیستم بانکی بازگردد امکان دارد متقاضیان جدیدرا تحت حمایت پوشش خود قرار بدهیم.

وی افزود: ما این فرصت را نباید از متقاضیان جدید سلب کنیم وبه کمک دستگاه قضایی وفعال سازی کمیته ی مطالبات معوق در استان بتوانیم منابع جدیدی که همین الان موجود ولی بلوکه شده است و این فضاهارادر اختیار متقاضیان جدید قرار بگیرد.