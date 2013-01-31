به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال سجادی، عصر چهارشنبه در نشست مشترک خبرنگاران و معاون برنامه ‌ریزی استاندار یزد با مدیران حوزه صنعت و کشاورزی استان یزد اظهار داشت: در سال 84 حدود دو میلیون شاخه گل زینتی در 2.7 هکتار گلخانه استان یزد تولید می شد در حالی که این میزان اکنون به 18 میلیون شاخه در 10 هکتار از اراضی گلخانه ای رسیده است.

وی با بیان اینکه یزد رتبه دوم تولید محصولات گلخانه ای در کشور را داراست، افزود: هم اکنون سالانه بیش از 305 هزار تن محصولات گلخانه‌ ای در استان یزد تولید می شود که این میزان در سال 84 تنها 85 هزار تن بوده است.

12 هزار شغل در گلخانه های استان یزد ایجاد شده است

سجادی پور با اشاره به اشتغالزایی بسیار خوبی که گلخانه ها در استان یزد ایجاد کرده اند، بیان داشت: در حال حاضر بیش از 12هزار نفر در گلخانه های استان یزد مشغول به فعالیت هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه بسیار خوب استان یزد در تولید محصولات و فرآورده های دامی از جمله مرغ، شیر، تخم مرغ و ... اظهار داشت: یزد هم اکنون نیمی از ظرفیت تولید 40 هزار تنی مرغ خود را به خارج از استان صادر می کند.

سجادی پور یادآور شد: این استان در زمینه پرورش کبک، بلدرچین، شترمرغ و ... نیز حرفهای زیادی برای گفتن دارد و با تسهیلات ارائه شده به زودی به ظرفیت تولید در این بخش ها افزوده خواهد شد.

افزایش ظرفیت 55 هزار تنی تولیدات دامی در استان یزد

وی با اشاره به رتبه استان یزد در زمینه تولید محصولاتی نظیر روناس، پسته، زعفران، انار، زیتون،‌ بادام و ... عنوان کرد: در اغلب این محصولات رتبه اول و دوم و در برخی دیگر رتبه‌های چهارم و پنجم را در کشور داریم و این در حالی است که یزد درصد کمی از اراضی زیر کشت کل کشور را در اختیار دارد.

وی تاکید کرد: با تسهیلات ارائه شده در بخش‌های مختلف کشاورزی،‌ دامداری، محصولات گلخانه‌ای، سردخانه‌، صنایع تکمیلی و .... به زودی ظرفیت تولیدات دامی استان یزد 55 هزار تن افزایش می‌یابد.

سجادی‌پور، میزان جذب اعتبار در زمینه کشاورزی در استان یزد را بسیار خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: 139 میلیارد تومان اعتبار کشاورزی استان یزد بود که یزد از نظر جذب آن رتبه نخست را در کشور داشته است.

افزایش ظرفیت سردخانه ای استان یزد تا چهار برابر میزان فعلی

وی یادآور شد: در زمینه تسهیلات نیز سه برابر تسهیلات ارائه شده، طرح کشاورزی، دامداری و ... داشته‌ایم که تاکنون چهار هزار و 315 طرح موفق به دریافت تسهیلاتی بالغ بر 118 میلیارد تومان شده‌اند.

سجادی‌پور، ظرفیت سردخانه‌های استان یزد را نیز شش تن اعلام کرد و افزود: با تسهیلات ارائه شده، این میزان به زودی به 24هزار تن می‌رسد.