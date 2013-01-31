ابراهیم عادل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی انارک هر روز شاهد حوادث مختلف بین‌ جاده‌ای هستیم که جمعیت هلال احمر استان اصفهان به منظور ارائه خدمات بهتر و امدادرسانی به موقع به حادثه‌دیدگان با احداث دومین پایگاه امدادجاده‌ای بین ‌شهری نایین موافقت کرد.

وی به احداث نخستین پایگاه امداد و نجات بین جاده‌ای ملااحمد نایین طی سال‌های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: این منطقه تنها دو پایگاه بین جاده‌ای ثابت دارد.

رئیس جمعیت هلال احمر نایین تصریح کرد: از آنجائیکه شهرستان نائین بزرگترین شهرستان در استان اصفهان شناخته شده و با توجه به بازگشایی گردنه زنجیرگاه در انارک و تردد اتوبوس‌ها در ماه شاهد حوادث متعددی در این محور هستیم.

وی با بیان اینکه با احداث این پایگاه می‌توانیم به حادثه‌دیدگان به ویژه زائران حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) که از این محور عبور می‌کنند پوشش امدادی داد، اضافه کرد: دومین پایگاه بین جاده‌ای نائین به صورت موقت در ساختمان قدیمی این جمعیت درانارک در زمینی به مساحت یک هزار و ساختمان 200 مترمربع راه‌اندازی می‌شود.

عادل‌زاده از وسعت 18 هزار کیلومتری وسعت انارک خبر داد و تاکید کرد: با احداث و راه‌اندازی این پایگاه حدود 150 کیلومتر از جاده اصلی نائین به خوروبیابانک تحت پوشش امدادی قرار می گیرد .

وی با اشاره به اینکه این پایگاه مجهز به ست نجات، آمبولانس و امکانات اسکان اضطراری می‌شود و گفت: در این پایگاه 120 نفر روز امدادگر در قالب شیفت امدادی به هموطنان خدمات ارائه می‌کنند.