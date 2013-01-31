28 طرح عمرانی در غالب طرح مهر ماندگار در ایلام به بهره برداری می رسد

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عمده ترین این طرح ها در بخش گاز رسانی وآب رسانی به شهرها وروستاهاست.

وی افزود: بخش پروژه های گاز رسانی در تعهد استان ایلام که گاز رسانی به 7 شهر و25 روستا جز طرح های مهر ماندگار ما بود که با بهره وردای از یک پروژه که در ایام دهه مبارک فجر انجام می شود دو شهر استان به اتمام رسیده و چهار شهر تاپایان سال به بهره ورداری می رسند.

وی افزود:یک شهر باقی می ماند که تا قبل قبل از خرداد ماه 92 کار گاز رسانی به اتمام می رسد.

وی اضافه کرد: در بخش روستاها بیش از تعهد مهر ماندگار کار انجام شده است و در ایام دهه ی مبارک فجر 26روستا کار گازرسانی اتمام وبه بهره ورداری می رسد.

کرمی تصریح کرد :پروژه های تأثیر گذار در قسمت پتروشیمی، ورزشگاه 15000نفری، نیروگاه با پیگیری های مستمری که انجام می شود قسمت عمده ای از این پروژه ها در ماه های اول سال 92 به بهره برداری می رسد.