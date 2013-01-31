تمدید مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رسول جزدره ئی در این باره اظهارداشت: در راستای اجرای سیاستهای دولت مبنی بر تامین نیروی انسانی دستگاههای اجرائی استان و با توجه به مجوز شماره 4550/110/دم در تاریخ 21 اسفندماه 90 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری قزوین اقدام به انتشار آگهی استخدامی در خرداد ماه سالجاری کرد.

وی افزود: با توجه به مراجعات مکرر و درخواستهای داوطلبان واجد شرایط مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام و با توجه به عدم برگزاری آزمون، این دفتر مجدداً اقدام به انتشار آگهی مربوطه از تاریخ 11 بهمن ماه 91 کرده است.

جزدره ئی تصریح کرد: هم اکنون شرایط و ضوابط آن بر روی سایت استانداری قابل دریافت است و تمامی داوطلبان واجد شرایط می ‌توانند براساس شرایط مندرج در آگهی تا تاریخ 18 بهمن ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی با بیان اینکه داوطلبان واجد شرایطی که در خرداد ماه سالجاری ثبت نام کرده و مدارک مربوط را به صورت کامل ارسال نموده‌اند اظهارداشت: این دسته از داوطلبان نیازی به ثبت نام مجدد ندارند و ثبت نام قبلی به قوت خود باقی است.

مدیرکل منابع انسانی استانداری قزوین بیان کرد: با توجه به محدودیت زمانی، مدت زمان تعیین شده در آگهی استخدام به هیچ وجه قابل تمدید نیست.