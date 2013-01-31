وقوع انفجار گاز در کاشان حادثه آفرین شد

حیدر علی خانبازی در گفتگو با مهر اظهار داشت: شب گذشته (چهارشنبه) در ساعت یک بامداد نشت گاز در یک منزل مسکونی منجر و انفجار آن منجر به تخریب کامل این واحد مسکونی و از دست دادن جان دو نفر از اهالی این خانه شد.

وی با اشاره به اینکه چهار نفر در این منزل سکونت داشتند، اظهار داشت: با حضور 20 امدادگر و نجاتگر جمعیت هلال احمر کاشان و سه نفر از پرسنل تا ساعت 6 و 30 دقیقه بامداد عملیات رهاسازی دو نفر از مصدومین انجام گرفت.

مرد 25 ساله از گازگرفتگی نجات یافت



معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان به یک مورد گازگرفتگی در خودرو اشاره و تصریح کرد: شب گذشته یک مرد 25 ساله به دلیل لغزنده بودن جاده‌ها و توقف در کنار جاده در محور داران الیگودرز و روشن کردن پکنیک به عنوان وسیله گرمایشی دچار گازگرفتگی شد.

وی اضافه کرد: امدادگران و نجاتگران با اطلاع از این خودرو که در 11 کیلومتری پایگاه امداد و نجات جاده‌ای فریدن قرار داشته، فرد را به پایگاه منتقل و به او حیات دوباره بخشیدند.

