رقابت های بدمینتون قهرمانی بانوان خراسان شمالی برگزار می شود

برات وثوقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یک دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی خراسان شمالی در بخش بانوان به صورت تیمی و به میزبانی بجنورد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مسابقات با شرکت 11 تیم از شهرستان های بجنورد، شیروان، اسفراین، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم، در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در محل سالن بدمینتون مجموعه ورزشی هزار و 200 نفره شهید علیدخت بجنورد برگزار می شود، اظهار داشت: رقابت ها از ساعت 13 امروز آغاز می شود و به مدت دو روز نیز ادامه خواهد داشت.

وثوقی یادآور شد: هفته گذشته رقابت های بخش آقایان نیز در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و در پایان مسابقات در رده سنی نوجوانان تیم بجنورد به مقام قهرمانی رسید، شیروان دوم شد و تیم اسفراین نیز در جایگاه سوم ایستاد.

وی اضافه کرد: همچنین در رده سنی جوانان تیم های بجنورد و شیروان در رده های اول و دوم نخستین دوره رقابت های بدمینتون قهرمانی استان قرار گرفتند.

به گفته این مسئول در رده سنی بزرگسالان آقایان نیز تیم شیروان قهرمان شد، بجنورد در مکان دوم قرار گرفت و تیم شهرستان جاجرم نیز به مقام سومی بسنده کرد.

