تمثال مبارک امام خمینی(ره) در خراسان شمالی گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه در میان حضور پرشور مردم، مراسم گلباران تمثال مبارک امام خمینی(ره) راس ساعت 9 و 33 دقیقه در شهرهای مختلف خراسان شمالی برگزار شد.

در بجنورد این مراسم در محل میدان شهید این شهر برگزار شد و پیش از لحظه ورود امام به کشور نیز هزار و 357 دانش آموز دختر بجنوردی به صورت مشترک سرود" بوی گل سوسن و یاسمن آید" را اجرا کردند.

همچنین رژه موتورسواران، دوچرخه سواران و نوجوانان اسکیت سوار از دیگر برنامه های جانبی مراسم امروز بود که با استقبال مردم حاضر روبرو شد.

استاندار خراسان شمالی و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی به همراه فرماندهان نظامی و انتظامی استان نیز در این مراسم حضور داشتند و در پایان مراسم اجرای سرود همگانی دانش آموزان، استاندار خراسان شمالی با تقدیر از اجرای زیبای این سرود، وعده اهدای جایزه ای نفیس به تمامی هزار و 357 دانش آموز حاضر در این گروه سرود را از طرف استانداری داد.

پس از پایان مراسم گلباران تمثال امام راحل، شرکت کنندگان در گلزار شهدای بجنورد حضور یافتند و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

همچنین بر اساس برنامه قرار است شماری از مسئولین استانی در این روز با آیت الله حبیب الله مهمان نواز؛ نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری و پرچمدار مبارزه با رژیم ستمشاهی در این استان دیدار کنند.

مراسم گلباران تمثال امام خمینی(ره) صبح امروز به صورت همزمان در دیگر شهرهای خراسان شمالی نیز با حضور مسئولان شهرستانی و مردم همیشه در صحنه این استان برگزار شده است.