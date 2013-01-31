فعالیت 900 مدرس در گلستان/ توجه به نظام آموزشی و مهارتی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مومنی صبح پنجشنبه در دوره آموزشی تربیت مدرس در دانشگاه علمی و کاربردی در سالن خلیج فارس دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان گفت: برگزاری دوره های تربیت مدرس با توجه به اهمیت و جایگاه نقش آموزشی عالی در ارتقای سطح جامعه و فرهنگ می تواند نقش بسیار مهمی را در این زمینه ایفا کند .

وی افزود : این دوره هادر راستای سیاست های وزارت علوم و شورای انقلاب و فرهنگ در دانشگاه های مختلف برگزار می شود و این هفتمین دوره آموزشی در استان گلستان در دانشگاه جامع علمی کاربردی در حال برگزاری است.

وی ابراز داشت : این دوره های آموزشی در سه دوره از جمله برگزاری دوره های مهارت عمومی که حدود 40 ساعت و در طی سه روز برگزار می شود ، همچنین دو دوره 35 ساعته به صورت پایه 1 و 2 ودر آخردوره های آموزشی تخصصی در 3 دوره براساس رشته مدرسین برگزار خواهد شد.

این مسئول اظهار داشت : توجه به نظام آموزشی و مهارتی در حال حاضر بسیار مهم است و با توجه به اینکه استادان ما در نظام آموزشی نظری تحصیل کرده اند نیاز است تا بتوانند به این مهارت ها دست پیدا کنند تا بتوانند در ارائه مطالب به دانشجو به خوبی عمل کنند .

مومنی عنوان کرد: براساس سند 1404 ما باید به 70 درصد آموزش های مهارتی دست پیدا کنیم ودر این میان جایگاه دانشگاه علمی کاربردی با توجه به نیاز کشور به نیروهای کارآمد جایگاه اول خواهد بود .

وی تصریح داشت: در حال حاضر در استان 900 مدرس وجود دارد که از میان حدود200استاد در این کلاس ها حضور دارند .

دکتر روحیان رئیس مرکز مدرسان دانشگاه در خصوص شعار سال محور توسعه پایدار که شعار امسال گفت: منظور از سرمایه، نیروی انسانی است و آشنایی با نحوه کارو سبک کار یکی از اهدافی است که در این دوره از آموزش تربیت می توان به آن اشاره کرد.

وی تصریح کرد: به آموزش نیروی انسانی کمتر توجه شده و ما در سال 90اولین دوره تربیت مدرس را در سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی در تهران با کمیت 700 نفر شروع کردیم .