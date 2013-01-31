ابراهیم حاتمی کیا به ملاقات "آقای الف" رفت

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نمایش آثار حاضر در این جشنواره به "آقای الف" اختصاص داشت که صبح امروز در تالار دیوان شمس برای مخاطبان و اهالی رسانه به نمایش در می آید.

"آقای الف" اولین فیلم سه بعدی سینمای ایران است که در آن پوریا پورسرخ ، لیلا اوتادی و ... بازی می کنند.

در مراسم رونمایی از این فیلم ابراهیم حاتمی کیا کارگردان شاخصسینمای ایران نیز حضور دارد.

حاتمی کیا فیلم "چ" را هم اکنون در مراحل فنی دارد و به دلیل تمام نشدن این مرحله نتوانست این اثر را به جشنواره فیلم فجر ارائه کند.

نمایش این فیلم شروع شده است البته به دلیل یک مشکل فنی دقایقی پخش آن قطع شد.