زکات پشتوانه اصلی رفع فقر/ توطئه اخیر دشمن اقتصاد محور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه چهارشنبه در دومین جلسه ستاد زکات استان کردستان در سنندج اظهار داشت: زکات به عنوان مولفه ای از واجبات دین پشتوانه مالی و اقتصادی بزرگی برای کشورهای اسلامی و تامین احتیاجات و امنیت آنها است.

وی با بیان اینکه احیا و سرپا نگه داشتن اصول دین در کشورهای اسلامی در مقابل توطئه‌ نظام های کفرگستر یک نیاز لازم و ضروری است، افزود: انقلاب اسلامی ایران تجلی عینی و حقیقی نور در نظام های اسلامی است که به برکت آن شعله بیداری اسلامی را در جهان روشن کرد و تا تحقق نهایی استمرار حکومت الهی ادامه پیدا می کند.

حجت ‌الاسلام حسینی‌ شاهرودی گفت: دشمنان ایران اسلامی بعد از ناکامی از اعمال جنگ نظامی و حمله به کشورمان، تحریم ‌های اقتصادی را اهرم فشار بر مردم و ناکام جلوه دادن انقلاب را بهترین و موثرترین گزینه برای انحلال دانستن که تاکنون نتیجه سوء برای دشمن به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه تحریم های اقتصادی بیشترین ضرر با به خود دشمن وارد آورده است، اعلام کرد: تفرقه اندازی دیگر اهرم فشار دشمن در راستای از هم پاشیدن نظام و ناکارآمد جلوه دادن آن است که با اتحاد و همبستگی همیشگی مسئولان و همگامی آنها با مردم این ترفند ضد انقلابی دشمن نیز در نطفه ناکام می شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: اراده خدا والاترین نعمت برای بشریت است که در حفظ نظام اسلامی عمل می کند ولی باید در کنار آن مسئولان و مدیران حکومتی وظیفه و تکلیف خود را در مسیر رسیدن به توسعه و پیشرفت بهتر انجام دهند.

حجت الاسلام حسینی‌ شاهرودی در پایان با بیان اینکه زکات امری دو سویه فردی و حکومتی است، یادآور شد: توجه به قشر ضعیف و کم ‌درآمد جامعه و تامین نیازهای ضروری آنان از طریق زکات در زمان تحریم های اقتصادی لازم است.

جلسه ستاد زکات استان کردستان با حضور رئیس ستاد زکات کشور، استاندار کردستان، معاون برنامه ریزی وی و مسئولان ادارات استان کردستان و امامان جماعت شهرستان های این استان برگزار شد.