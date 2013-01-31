همدلی ابنای بشریت با محوریت دین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه چهارشنبه در دیدار با اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران با تبریک میلاد حضرت مسیح و سال نو میلادی اظهار داشت: در طول تاریخ همواره تعاملات میان ادیان مورد نیاز بشر بوده است اما امروزه به دلیل فضای جدید در سطح بینالملل ا نیاز به نزدیکی مردم دنیا از رهگذر فرهنگ و با محوریت دین بیش از هر زمان دیگر حس میشود.
وی افزود: امروزه اختلافافکنی میان اقوام و ادیان به ویژه در حوزه کشورهای آفریقایی و خاورمیانه از تشدید شده و این اختلافافکنی از طرق مختلف انجام میشود.
استاندار اصفهان تاکید کرد: جالب اینجاست که این مستکبران جهانی به صراحت اعلام کردهاندالگوهایی که ما به بشریت ارائه میکنیم جهانشمول است و باید در کشورها و ملتهای دیگر اجرا شود.
وی با اشاره به دشمنیهای دیرین سران استکبار با کشور ایران افزود: دشمنان از ابتدای انقلاب به روشهای مختلف ما را تحت فشار گذاشتند و اکنون در قالب تحریمها قصد دارند فشار سنگینی را بر ما تحمیل کنند.
استاندار اصفهان ذاکراصفهانی با اشاره به فرمایش تاکید کرد رهبر معظم انقلاب درباره لزوم اقتصاد مقاومتی در برهه کنونی تاکید کرد: تفاوت اقتصاد مقاومتی با ریاضتی در این است که در اقتصاد مقاومتی باید تلاش کنیم که مشکلات اقتصادی متوجه مردم نشود، امیدواریم با کوشش و تلاش هر چه سریتر این دوره گذار را پشت سر بگذاریم و به شرایط بهتری برسیم.
با وجود تحریمها صادرات ایران افزایش یافته است
وی با بیان اینکه مطابق آخرین تحقیقات از بنگاههای اقتصادی امسال شرایط بهتری را در زمینه صادرات شاهد بودهایم، بیان داشت: صادرات استان اصفهان در طی 10 ماه گذشته 50 درصد افزایش یافته و از سوی دیگر تحریمها باعث ارتقای قدرت ابداعی مردم و نخبگان شده است.
ذاکر اصفهانی تاکید کرد: امیدواریم با همفکری و همکاری در مواجهه با این پدیدهها و اتحاد، همکاری و همدلی با سایر برادران ایمانی در ادیان مختلف شرایط بهتری را برای خود و مردم دنیا به ارمغان آوریم.
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