برگزاری مسابقات کتابخوانی در مدارس قم به مناسبت دهه مبارک فجر

ناصر حمزه ای در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان قم به مناسبت دهه مبارک فجر برنامه هایی را در مدارس قم اجرا می کند که استفاده از سرودهای ایام پیروزی انقلاب اسلامی و پخش آن از طریق سیستم صوتی یکی از این برنامه ها است.

وی گفت: اجرای حداقل 2 برنامه فرحبخش و هدفمند متناسب با ایام انقلاب با تبیین اهداف انقلاب اسلامی با مشارکت تشکل های مختلف دانش آموزی از دیگر برنامه های دهه مبارک فجر در مدارس است.



معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: برنامه ریزی جهت اجرای گروههای نمایشی، سرود همگانی، اجرای برنامه های پرده خوانی، قرائت دکلمه و اشعار دانش آموزی و خاطرات از دیگر برنامه های عمومی در مدارس است.



وی گفت: ‌اختصاص موضوع انشا مرتبط با موضوعات اعلام شده ایام دهه مبارک فجر نیز از دیگر برنامه هایی است که می توان به آن اشاره کرد.



حمزه ای بیان کرد:‌ برگزاری مسابقه کتابخوانی، هنری، روزنامه دیواری و غیره از دیگر برنامه های اجرایی در دهه مبارک فجر است.