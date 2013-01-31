امیدوارم جامعه بشری در راه پیام صلح حضرت مسیح گام بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، بابکن چاریان شامگاه چهارشنبه در دیدار با استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان اظهار داشت: خوشحالم که ملاقات‌های سالیانه ما با استاندار در ایام خوش سال نو میلادی و یا نوروز است و امسال نیز با ایام ولادت حضرت مسیح پیام‌آور صلح و دوستی و نوآوری هم‌زمان شده است.

وی افزود: خداوند به انسان‌ها فهم و شعور خاصی داده تا راه زندگی خود را تشکیل داده و در راه رسیدن به اهداف الهی تلاش کنند.

اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران بیان داشت: در پیام و نیایش خود در سال نو میلادی بر صلح جهانی تاکید و برای بهبود وضعیت سیاسی سوریه و ایجاد صلح و صفا در این کشور دعا کردیم.

وی با بیان اینکه بدون داشتن هدف خاص و فرهنگ الهی، زندگی انسان‌ها معنا ندارد، تاکید کرد: حضرت عیسی مسیح در پیام خویش به جامعه بشری صلح، دوستی، ملاطفت و گذشت را به بشریت ارائه کرد اما اکنون در سطح بین‌الملل شاهد نابرابری‌های فراوان در این زمینه هستیم.

کشتار مردم سوریه با پیام صلح حضرت مسیح در تضاد آشکار است



چاریان تصریح کرد: کشتار مردم عادی سوریه بخشی از این بی‌عدالتی‌هاست که با پیام حضرت مسیح در تضاد است و در واقع بانیان این آتش‌افروزی‌ها از معنویت و تعالیم الهی دور جسته‌اند.

اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران تاکید کرد: فعالیت‌های ضد بشری و ضد دین برخی گروه‌ها در سوریه منجر به تخریب مساجد، کلیساها و مکان‌های مقدس شده که باعث تأسف است.

نزدیکی به خداوند بزرگ‌ترین پیام در راه نیل به اهداف انسانی



وی با اشاره به اینکه افرادی که از اهداف شیطانی پیروی کنند در واقع از اهداف الهی دوری جسته‌اند، اضافه کرد: بزرگ‌ترین پیام در راه نیل به شکوفایی اهداف بلند و بالای انسانی و معنوی نزدیکی به خداوند و پیامبران الهی است.

چاریان با تبریک و ولادت پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: به ایام‌الله دهه فجر نزدیک می‌شویم، امیدواریم با همکاری با یکدیگر از لحاظ اهداف سیاسی و مکتبی خود در راه برابری انسان و شکوفایی جمهوری اسلامی و اهداف مذهبی و ملی گام برداریم.

فعالیت آزادانه ادیان در ایران، بهترین الگوی تعاملات سیاسی برای جهانیان



وی با اشاره به فعالیت آزادانه ادیان در ایران گفت: این تعامل الگوی بسیار مناسبی برای کشورهای دنیاست که می‌توانند از آن برای بهبودی وضعیت سیاسی خود درس بگیرند.

اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران با اشاره به همایش بین‌المللی ادیان توحیدی با موضوع کار در ادیان در اصفهان، تاکید کرد: در شرایط کنونی مهم‌ترین وظیفه ما بررسی اهداف انسانی و پیگیری اهداف الهی و فعالیت مستمر در راه اعتلای کشور ایران است.