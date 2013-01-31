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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۴۵

حسینی کوهستانی خواستار شد:

علم و دین در مدارس در کنار یکدیگر قرار گیرند/ لزوم تبیین دستاوردهای انقلاب

علم و دین در مدارس در کنار یکدیگر قرار گیرند/ لزوم تبیین دستاوردهای انقلاب

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد بر قرار گرفتن علم و دین در مدارس تاکید کرد و گفت: علم و دین هیچ یک به تنهایی مثمرثمر نخواهند بود و قرار گرفتن این دو در کنار یکدیگر، هر دو را به اوج می رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شریف حسینی کوهستانی صبح امروز در جلسه هم اندیشی جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد اظهار داشت: علم بدون دین، علم بی تعهد است و ممکن است در مسیر نادرستی صرف شود اما اگر دین و دین مداری قرین علم آموزی شود، هم اسلام و هم علوم روز به اوج خواهند رسید.

وی با اشاره به دستاوردهای علمی که دانشمندان ایرانی هر روز به آن دست پیدا می کنند، افزود: علم و دانش به این دلیل در کشور ما هر روز در حال پیشرفت که با دین و خدامحوری قرین شده است.

حسینی کوهستانی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر اظهار داشت: لازم است دستاوردهای انقلاب اسلامی بیش از پیش در مدارس و دانشگاه ها برای نسل امروز تبیین شود.

وی ارائه مباحث مقایسه ای در بخش ها و زمینه های مختلف، قبل و بعد از انقلاب با یکدیگر را یکی از راهکارهای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران برشمرد.

روحانیون و اساتید حوزه و دانشگاه در راستای کم اثر شدن تبلیغات دشمن تلاش کنند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد نیز در این جلسه با بیان اینکه نسل سوم انقلاب اکنون با تبلیغات جهانی علیه اسلام و انقلاب مواجه شده است، اظهار داشت: این امر در کنار شائبه هایی که دشمنان در داخل کشور ایجاد کرده اند، سبب شده تا نسل جوان ما تا حدی سردرگم و برای آنها سئوالاتی ایجاد شود.

آیت الله محمدرضا ناصری افزود: بنابراین روحانیون و اساتید حوزه و دانشگاه باید اقدامات و حرکاتی انجام دهند که تبلیغات دشمن کم اثر شود ضمن اینکه به سئوالات جوانان نیز پاسخ های منطقی و قانع کننده و منطبق با واقعیت داده شود.

وی با تاکید بر اینکه هدف از ایجاد انقلاب اسلامی باید برای خود ما تبیین شود، عنوان کرد: باید بتوانیم نسل امروز را متقاعد کنیم که انقلاب اسلامی ما یک حرکت الهی بوده است و این دقیقا همان چیزی است که دشمن در حال مبارزه با آن است.

ناصری با بیان اینکه عده ای بر پیاده سازی احکام دین در دنیای امروز مردد شده اند و گمان می کنند در دنیای امروز با این حجم ارتباطات و رسانه ها و ماهواره ها نمی توان احکام دین را به درستی اجرا کرد، افزود: معتقدیم اگر اسلام واقعی و حقیقت اسلام در جامعه اجرا شود، قادر به رفع مشکلات در بخش های مختلف اجتماعی، معیشتی، سیاسی، اخلاقی و ... خواهیم بود.

اسلام قادر به حل تمامی مشکلات اقتصادی، سیاسی و اخلاقی است

وی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات جهان را سردمداران قدرت نتوانستند حل کنند اما اسلام قادر به حل آنهاست و این امر تاکنون ثابت شده است.

ناصری تصریح کرد: دنیا اکنون گرفتار سوء اخلاق شده و جوانان و قشرهای مختلف را به سمت تباهی می کشد و ضربه ای که اغلب کشورها می خورند نیز از همین نقطه است اما اسلام قادر به حل این مشکل است و انقلاب اسلامی نیز تا حد بسیار زیادی توانسته این مشکل را حل کند.

وی همچنین عنوان کرد: اسلام برای تمام مسائل سیاسی، اخلاقی، اجتماعی و حتی اقتصادی راهکار و راه حل دارد و اگر در کشور اسلام واقعی اجرا شود، دشمن از هیچ راهی نمی تواند در این بخشها به ما ضربه وارد کند.

کد مطلب 1804678

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