علم و دین در مدارس در کنار یکدیگر قرار گیرند/ لزوم تبیین دستاوردهای انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شریف حسینی کوهستانی صبح امروز در جلسه هم اندیشی جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد اظهار داشت: علم بدون دین، علم بی تعهد است و ممکن است در مسیر نادرستی صرف شود اما اگر دین و دین مداری قرین علم آموزی شود، هم اسلام و هم علوم روز به اوج خواهند رسید.

وی با اشاره به دستاوردهای علمی که دانشمندان ایرانی هر روز به آن دست پیدا می کنند، افزود: علم و دانش به این دلیل در کشور ما هر روز در حال پیشرفت که با دین و خدامحوری قرین شده است.

حسینی کوهستانی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر اظهار داشت: لازم است دستاوردهای انقلاب اسلامی بیش از پیش در مدارس و دانشگاه ها برای نسل امروز تبیین شود.

وی ارائه مباحث مقایسه ای در بخش ها و زمینه های مختلف، قبل و بعد از انقلاب با یکدیگر را یکی از راهکارهای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران برشمرد.

روحانیون و اساتید حوزه و دانشگاه در راستای کم اثر شدن تبلیغات دشمن تلاش کنند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد نیز در این جلسه با بیان اینکه نسل سوم انقلاب اکنون با تبلیغات جهانی علیه اسلام و انقلاب مواجه شده است، اظهار داشت: این امر در کنار شائبه هایی که دشمنان در داخل کشور ایجاد کرده اند، سبب شده تا نسل جوان ما تا حدی سردرگم و برای آنها سئوالاتی ایجاد شود.

آیت الله محمدرضا ناصری افزود: بنابراین روحانیون و اساتید حوزه و دانشگاه باید اقدامات و حرکاتی انجام دهند که تبلیغات دشمن کم اثر شود ضمن اینکه به سئوالات جوانان نیز پاسخ های منطقی و قانع کننده و منطبق با واقعیت داده شود.

وی با تاکید بر اینکه هدف از ایجاد انقلاب اسلامی باید برای خود ما تبیین شود، عنوان کرد: باید بتوانیم نسل امروز را متقاعد کنیم که انقلاب اسلامی ما یک حرکت الهی بوده است و این دقیقا همان چیزی است که دشمن در حال مبارزه با آن است.

ناصری با بیان اینکه عده ای بر پیاده سازی احکام دین در دنیای امروز مردد شده اند و گمان می کنند در دنیای امروز با این حجم ارتباطات و رسانه ها و ماهواره ها نمی توان احکام دین را به درستی اجرا کرد، افزود: معتقدیم اگر اسلام واقعی و حقیقت اسلام در جامعه اجرا شود، قادر به رفع مشکلات در بخش های مختلف اجتماعی، معیشتی، سیاسی، اخلاقی و ... خواهیم بود.

اسلام قادر به حل تمامی مشکلات اقتصادی، سیاسی و اخلاقی است

وی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات جهان را سردمداران قدرت نتوانستند حل کنند اما اسلام قادر به حل آنهاست و این امر تاکنون ثابت شده است.

ناصری تصریح کرد: دنیا اکنون گرفتار سوء اخلاق شده و جوانان و قشرهای مختلف را به سمت تباهی می کشد و ضربه ای که اغلب کشورها می خورند نیز از همین نقطه است اما اسلام قادر به حل این مشکل است و انقلاب اسلامی نیز تا حد بسیار زیادی توانسته این مشکل را حل کند.

وی همچنین عنوان کرد: اسلام برای تمام مسائل سیاسی، اخلاقی، اجتماعی و حتی اقتصادی راهکار و راه حل دارد و اگر در کشور اسلام واقعی اجرا شود، دشمن از هیچ راهی نمی تواند در این بخشها به ما ضربه وارد کند.