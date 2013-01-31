رقابت 200 تکواندوکار در پیکارهای انتخابی/ کمیته فنی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم فدراسیون تنها تکواندوکارانی که دارای سهمیه هستند می توانند برای ثبت نام و وزنکشی به سالن برگزاری مراجعه کنند. طبق اعلام کادر فنی بهترینهای لیگ برتر، نقش جهان و نوجوانان ، مدال آوران مسابقات برون مرزی از جمله ارتشها و دانشجویان جهان ، قهرمانی آسیا ، نوجوانان جهان و تورنمنت های بین المللی می توانند در رقابتها به میدان بروند.

همچنین کادر فنی به برخی تیم ها و استانها بر اساس درخواست ارسالی مجوز معرفی تعداد محدودی را برای حضور در این مسابقات داده است که در مجموع نزدیک به 200 تکواندوکار برای کسب جواز حضور در اردوی تیم ملی به رقابت خواهند پرداخت.

ضمن اینکه هادی ساعی ، اصغر رحیمی ، مرتضی کریمی ، سید نعمت خلیفه ، مرتضی سلطانی و هادی افشار به عنوان اعضای کمیته فنی نظارت بر مسابقات انتخابی تیم ملی را برعهده خواهند داشت. در پایان این رقابتها هم در هر وزن 4 تکواندوکار و در مجموع 32 نفر به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان و بازیهای کشورهای اسلامی تیرماه به ترتیب در مکزیک و مالزی برگزار خواهد شد.