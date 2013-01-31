16 هنرمند اصفهانی آثار خود را به نمایش گذاشته اند

مریم معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: نمایشگاهی از هنرهای تجسمی و عکس توسط هنرمندان اصفهانی، در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شده است.

وی افزود: این نمایشگاه با بهره‎گیری از سبک‎های مختلف هنری از 12 بهمن ماه برای بازدید علاقمندان بر پا است.

این هنرمند در ادامه گفت: این نمایشگاه شامل آثار نقاشی و عکس، خوشنویسی، چاپ است که در سالن‎های مختلف کتابخانه مرکزی به نمایش گذاشته شده است.

وی در بیان ویژگی های این نمایشگاه گفت: در گالری نقاشی 42 اثر با موضوع طبیعت و حیوانات به نمایش گذاشته شده که با بهره گیری از سبک‎های طبیعی و کودکانه به نمایش درآمده است همچنین در این آثار نقاشی از تکنیک‎های سیاه قلم، مدادرنگی، پاستل استفاده شده است.

معتمدی ادامه داد: در گالری آثار تجسمی این نمایشگاه، 55 اثر از آثار باستانی جهان که به صورت مدل و نمونه اتود زده شده است، وجود دارد، همچنین در این قسمت از نمایشگاه آثار خوشنویسی و چاپ از دانش آموزدان هنرستان نور حکمت میخکوب شده است.

وی در بیان خصوصیات نمایشگاه عکس گفت: در نمایشگاه عکس این گالری 100 اثر با استفاده از موضوعات عاشورا به سبک کنترانست، پاییز، بهار، تبلیغات، سیاه و سفید و به تصویر کشیدن اقشار جامعه در پشت قاب به نمایش گذاشته شده است که 16 هنرمند اصفهانی تهیه کنندگان این نمایشگاه بوده‎اند.