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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۴

در کتابخانه مرکزی/

16 هنرمند اصفهانی آثار خود را به نمایش گذاشته اند

16 هنرمند اصفهانی آثار خود را به نمایش گذاشته اند

اصفهان - خبرگزاری مهر: هنرمند اصفهانی از برپایی و نمایش آثار 16 هنرمند اصفهانی در نمایشگاه کتابخانه مرکزی اصفهان خبر داد.

مریم معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: نمایشگاهی از هنرهای تجسمی و عکس  توسط  هنرمندان اصفهانی، در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شده است.

وی افزود:  این نمایشگاه با بهره‎گیری از سبک‎های مختلف هنری از 12 بهمن ماه  برای بازدید علاقمندان بر پا است.

این هنرمند در ادامه گفت: این نمایشگاه شامل آثار نقاشی و عکس، خوشنویسی، چاپ است که در سالن‎های مختلف  کتابخانه مرکزی به نمایش گذاشته شده است.

وی در بیان ویژگی های این نمایشگاه گفت: در گالری نقاشی 42 اثر با موضوع طبیعت و حیوانات به نمایش گذاشته شده که با بهره گیری از سبک‎های  طبیعی و کودکانه به نمایش درآمده است همچنین در این آثار نقاشی از تکنیک‎های سیاه قلم، مدادرنگی، پاستل استفاده شده است.

معتمدی ادامه داد: در گالری آثار تجسمی این نمایشگاه، 55 اثر از آثار باستانی جهان که به صورت مدل و نمونه اتود زده شده است، وجود دارد، همچنین در این قسمت از نمایشگاه آثار خوشنویسی و چاپ  از دانش آموزدان هنرستان نور حکمت میخکوب شده است.

وی در بیان خصوصیات نمایشگاه عکس گفت: در نمایشگاه عکس این گالری 100 اثر با استفاده از موضوعات عاشورا به سبک کنترانست، پاییز، بهار، تبلیغات، سیاه و سفید و به تصویر کشیدن اقشار جامعه در پشت قاب به نمایش گذاشته شده است که 16 هنرمند اصفهانی تهیه کنندگان این نمایشگاه بوده‎اند.

کد مطلب 1804680

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