ترویج اصول و ارزشهای اخلاقی و اسلامی در مدارس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین چهارشنبه شب در دیدار با جمعی از مدیران و معلمان اداره کل آموزش و پرورش مدارس استثنایی استان که در محل دفتر امام جمعه برگزار شد با تاکید به اینکه رمز پیروزی مردم در انقلاب اسلامی پیروی از امام خمینی(ره) بود اظهارداشت: امام خمینی (ره) الگوی ملت ایران بود و مردم ایران توانستند با پیروی از ایشان بساط طاغوت را برچینند.

وی با اشاره به فرا رسیدن ورود امام خمینی (ره) پس از سالها به میهن افزود: در سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن عزیز ملت ایران خوشحال بودن و با استقبال بی نظیری از ایشان انجام دادند که هنوز در خاطره ها باقی است.

آیت الله باریک بین، به اقتدار این نظام در دنیا اشاره و عنوان کرد: امام خمینی (ره) برای این کشور اقتدار و عزت به ارمغان آورد و مردم نیز همین خواسته را طلب می کردند.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: ملت ایران می خواستند که کشورشان عزت و سرافرازی و استقلال به همراه داشته باشد و نمی خواستند حکومت پهلوی برآن ها حکومت کند و شما دیدید که چگونه انقلاب شکوهمندی در دنیا رقم زدند.

نماینده مردم قزوین درمجلس خبرگان رهبری به حضور میلیونی مردم در 22بهمن سال 57 اشاره کرد و گفت : ملت ایران با حضور گسترده چشمگیر خود در 22بهم نشان دادند که به این نظام و پیروی از رهبری خود بیش از پیش وفادار بوده و خواهند بود.

آیت الله باریک بین ادامه داد : دشمنان وقتی به عظمت این انقلاب پی بردند خواستند در مقابل این نظام مقتدر ایستادگی کنند که خوشبختانه تا الان تمام نقشه های آنان نقش برآب شده است.

وی به بیداری کشورهای اسلامی از طریق انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: خوشبختانه شجره طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی باعث بیداری کشورهای اسلامی شده و مردم این کشورها دیگر تحمل حضور حاکمان وابسته با آمریکا، اسرائیل و ایادی استکبار جهانی را ندارند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین به امنیت بالای کشور جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت : امروز این کشور از امنیت بالایی در تمام مراحل برخوردار است.

آیت الله باریک بین یادآورشد: کشورهای همسایه با مسائلی همچون ترور و جنایت روبرو هستند و این نشان می دهد که امنیت این کشورها بسیار پایین است.

وی با تاکید بر انس گرفتن با کتاب آسمانی قرآن و ترویج یشتر در بین نوجوانان و جوانان اظهارداشت: باید معلمان و خانواده بیش از همه قرآن را در بین فرزندان گسترش و ترویج دهند.

امام جمعه قزوین عنوان کرد: ریشه قانون اساسی ما قرآن بوده و این کتاب آسمانی قرآن است که بیانات پیامبر گرامی (ص) و ائمه اطهار (ع) را برای ما بازگو می کند و باید قرآن را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.

آیت الله باریک بین یادآورشد: قرآن و دستورات آن سیاسی، اخلاقی و اجتماعی بوده و باید تلاش کنیم تا قرآن را به عنوان یک برنامه رسمی و مذهبی و اخلاقی در زندگی خود بکار برده که اثرات خوبی دربر خواهد داشت.

وی به حل مشکل گرانی توسط مسئولان اشاره کرد و گفت: امروز مسائل مربوط به گرانی بسیاری از خانواده هایی که از نظر اقتصادی ضعیف تر هستن را با مشکل روبرو کرده که باید مسئولان با وحدت رویه بتوانند مشکلات بخش اقتصادی را مرتفع کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین به رسیدگی بیشتر به کودکان استثنایی تاکید کرد و افزود: شما مدیران و معلمین باید به این فرزندان استثنایی از جنبه های آموزشی بیشتر کمک کنید.



