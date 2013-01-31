جمع آوری 110 میلیارد تومان زکات در کشور/کردستان پیشگام جمع آوری زکات

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسن عالمی شامگاه چهارشنبه در دومین جلسه ستاد زکات استان کردستان اظهار داشت: پرداخت زکات در چند سال اخیر رشد مناسبی را داشته است که انتظار می رود این روند رو به رشد با همکاری و مشارکت مردم در صحنه ادامه داشته باشد.

وی افزود: زکات به عنوان بنیه مالی حاکمیت اسلامی است که در صدر اسلام نیز پشتوانه مالی حکومت ها و منبع تامین کننده بیت المال به شمار می رفته است و در عصر حاضر نیز باید با جذب و جمع آوری زکات در راستای ریشه کن کردن فقر در کشور برنامه ریزی و تلاش شود.

رئیس ستاد زکات کشور اعلام کرد: بیت ‌المال به عنوان پشتوانه اقتصادی حکومت ‌های اسلامی بوده است و ثروت اصلی آن از طریق غنائم جنگی و جمع‌ آوری زکات تامین می‌ شود و در حال حاضر تنها منبع زکات است.

آیت الله عالمی عنوان کرد: فرهنگ ‌سازی در پرداخت زکات و احیاء این فریضه الهی در کشور باید به گونه ای باشد که فقرا را به نان و نوا برساند و بتواند علاوه بر تامین نیازهای نیازمندان در راستای توسعه و پیشرفت جامعه اسلامی نیز از آن به شکل بهتری بهره برداری شود.

وی عنوان کرد: اگر حقوق اصلی بیت ‌المال در جامعه به درستی حفظ شود بدون شک تمام نیازها و مشکلات اقشار نیازمند و آسیب‌ پذیر جامعه را رفع می کند و قدرت و تجلی حکومت و حاکمیت اسلامی را نیز حفظ می کند.

رئیس ستاد زکات کشور با بیان اینکه مدیریت صحیح زکات توسط مدیران از نیازمندان رفع تکلیف می کند، بیان کرد: توجه به پرداخت زکات از مهمترین دستورات دین اسلام است و سهل ‌انگاری در این زمینه مقبولیت سایر عبادات را تحت تاثیر قرار می ‌دهد.

رئیس ستاد زکات کشور بیان کرد: اقدامات خوبی در راستای جمع‌آوری زکات در سراسر کشور اجرایی شده است اما با توجه به ظرفیت‌ های موجود در کشور هنوز جا برای کار بیشتر در این زمینه وجود دارد و می توان اقتصاد نفت محور را به سوی جایگزین کردن بیت المال سوق داد.

وی در پایان از استان کردستان به عنوان استانی پیشرو در زمینه پرداخت زکات نام برد و گفت: کردستان در این زمینه حرکت روبه جلو داشته است و می توان سرافرازی جهان اسلام را با اتحاد و یکپارچگی انسجام داد.