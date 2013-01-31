گاز رسانی شهری و روستایی در سیروان به بهره برداری می رسد

علی عباس شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر از بهره داری گاز شهری در شهرستان سیروان و17روستا در مسیر خط انتقال گاز در دهه ی فجر خبر داد.

فرماندار سیروان عنوان کرد: در دهه ی فجر بیش از 150برنامه توسط ستاد دهه فجر برنامه ریزی واجرا خواهد شد.

وی افزود: گلبانگ انقلاب ، رژه ی موتوری در 12بهمن ، غبار روبی مزار شهدا ، جنگ شادی درمدارس، برگزاری جشن پیروزی انقلاب در روستاهای عرب رودبار وبخش کارزان از برنامه های دهه فجر این شهرستان است.



شفیعی افزود: باحضور استاندار ایلام بهره برداری از گاز شهری وروشن شدن مشعل در شهر لومار وبخش کارزان و17روستا در مسیر خط انتقال گاز وهمچنین افتتاح بخشداری تازه تأسیس کارزان وچندین طرح توسعه کشاورزی انجام می شود.



وی اضافه کرد: در آینده نزدیک مجوز احداث زمین فوتبال برای جوانان ویک سالن چند منظوره در شهر لومار در دستور کار قرار گرفته و مقدار15 هزار متر مربع زمین برای مجتمع ورزشی در اختیار اداره کل ورزش وجوانان استان قرار گرفت.