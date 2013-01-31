به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم صبح پنجشنبه در صبحگاه فرماندهی انتظامی استان بوشهر با تبریک فرارسیدن ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی مهمترین ثمره این انقلاب بود که با تقدیم هزاران شهید حاصل شد.

وی به تلاش‌ها و توطئه‌های مختلف دشمنان نظام و انقلاب برای ضربه زدن به ایران اسلامی اشاره کرد و افزود: این دسیسه‌ها و توطئه‌ها نتوانست خدشه‌ای به عزت و اقتدار ایران اسلامی وارد کند و شاهد موفقیت ایران اسلامی در همه عرصه‌ها هستیم و آزادی و جمهوریت و اسلامیت همواره به عنوان یک اصل در این نظام مطرح است.

فرمانده نیروی انتظامی به شرایط مطلوب امنیتی کشور اشاره کرد و بیان داشت: امنیت برای سرمایه گذاری در تمام نقاط کشور برقرار است و در حال حاضر هیچ نقطه نا امنی در کشور وجود ندارد.

وی با اشاره به بهبود وضعیت امنیتی در سال‌‌های اخیر در کشور، اضافه کرد: در سال جاری نیز شاهد بهبود همه مولفه‌های امنیتی مانند سرقت مسلحانه، قتل، تجاوز به عنف، مواد مخدر، گروگان گیری و آدم ربایی به نسبت سال‌ گذشته هستیم.

سردار احمدی مقدم ادامه داد: امنیت مطلوبی در استان بوشهر وجود دارد به نحوی که این استان به عنوان یکی از کم‌جرم‌ترین استان‌های کشور مطرح است.

وی با اشاره به شاخص‌های امنیتی استان بوشهر، از کشف 90 درصد جرایم در این استان خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر روزانه کمتر از 10 فقره سرقت در استان بوشهر به وقوع می‌پیوندد و این در حالی است که استان بوشهر دارای حجم بالای سرمایه‌گذاری است و در نوار ساحلی کشور قرار دارد.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به حوادث سال 88 و تلاش‌های فتنه‌گران برای زیر سوال بردن انتخابات، عنوان داشت: نباید اجازه دهیم که فتنه‌گران به این صورت وارد صحنه شوند و برای ایجاد فتنه‌ای دیگر برنامه‌ریزی کنند.

وی به تلاش‌های دشمنان نظام و انقلاب برای مخدوش کردن امنیت در کشور اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در حالی که امسال یکی از امن‌ترین‌ سال‌های کشور است، دشمن تلاش دارد با تهدیدها و تحریم‌های اقتصادی امنیت کشور را مخدوش کند.

سردار احمدی مقدم با اشاره به هوشیاری مردم و مسئولان برای مقابله و جلوگیری از فتنه‌های آینده، بیان داشت: مردم اجازه تکرار فتنه سال‌های قبل را به فتنه‌گران داخلی و همدستان خارجی آنها نخواهند داد.

وی ادامه داد: انتخابات در یک فضای کاملا امن برگزار خواهد شد و مسئولان، نیروهای امنیتی و مسلح، نهادهای مسئول و مردم با هوشیاری اجازه ایجاد ناامنی در انتخابات را نخواهند داد.