پرداخت به موقع زکات زمینه ساز تامین امنیت در جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی شامگاه چهارشنبه در دومین جلسه شورای زکات استان کردستان اظهار داشت: زکات واجبی شرعی است و ترک آن برای هر مسلمان به صورت عمد مجازات و عقوبت به همراه دارد.

وی بیان کرد‌: انسان‌ مومن و مسلمان بعد از ادای نماز به پرداخت زکات امر شده‌ است و این خود نشان از جایگاه و اهمیت والای این فریضه الهی از در دین است.

امام جمعه سنندج افزود: حکم ترک زکات نیز با توجه به اهمیت آن برابر با حکم ترک نماز است، از این رو مسلمانان باید در اجرا و احیای این فریضه الهی هیچگاه کوتاهی نکنند.

ماموستا مجتهدی با بیان اینکه مالیات و زکات دو مقوله جدا هستند، اعلام کرد: از بین اموال اغنیاء حقی برای فقرا هم مشخص شده که باید با نام زکات به آنها داده شود تا علاوه بر رفع فقر، امنیت و توسعه همه جانبه در کشور را نیز تامین کند.

وی عنوان کرد: وقوع انقلاب اسلامی ایران توسط امام راحل (ره) امنیت را در کشور تجلی داد و پایه گذار احیاء اصول دین در کشور شد که در زمینه توسعه و نهادینه کردن فرهنگ زکات در سطح استانها بعد از انقلاب اسلامی کارهای خوبی صورت گرفته است.

امام جمعه سنندج یادآور شد: قیام امام حسین (ع) نیز برای جلوگیری از وصول زکات توسط کفار بود چرا که باید زکات دریافتی صرف مصارف و مخارج دینی نظام اسلامی شود.

ماموستا مجتهدی در پایان بیان کرد: پرداخت زکات از سوی کسبه و بازاریان با توجه به شرایط و موقعیت اقتصادی کشور زمینه رفع بسیاری از مشکلات را فراهم می‌ کند.

دومین جلسه ستاد استان کردستان با حضور رئیس ستاد زکات کشور، نماینده ولی فقیه در استان کردستان، استاندار کردستان، معاون برنامه ریزی وی، امامان جماعت شهرستان های استان و مسئولان ادارات استان برگزار شد.