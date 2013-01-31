جشن های پیروزی انقلاب در ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد نوری صبح پنجشنبه در آغاز شروع به کار جشنهای انقلاب در انقلاب در ایلام اظهار داشت: برای برگزاری هرچه باشکوه تر آیین های دهه فجر امسال 21 کمیته مختلف فرهنگی، هنری اجتماعی و مذهبی در این استان تشکیل شده است.

وی افزود: همچنین به منظور هماهنگی برنامه ها و اجرای ویژه برنامه های گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ستادهای مختلفی در شهرستان های استان تشکیل شده است.

وی با بیان این که در دهه فجر امسال بیش از 530 ویژه برنامه شاخص در مناطق مختلف این استان برگزار می شود، گفت: این تعداد برنامه با همکاری دستگاه های مختلف اجرایی استان 12 تا 22 بهمن ماه در نقاط شهری، روستایی و عشایری استان ایلام برگزار خواهد شد.

نوری ادامه داد: این برنامه ها، افزون بر طرح های مختلف عمرانی است که همزمان با گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان کلنگ زنی و یا به بهره برداری خواهد رسید.