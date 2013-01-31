گلستانیها روزانه 210 لیتر آب مصرف می کنند

مهدی شکیبافر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حوزه بهره برداری امسال اقدامات قابل قبولی صورت گرفته است. در حال حاضر عملیات گندزدایی 10 درصد از منابع تامین آب استان با استفاده از مکانیزم پیشرفته به جای کلر با نمک خوراکی انجام می شود.

وی گفت: از دیگر اقدامات انجام شده استفاده از دستگاه های پیشرفته برای نشت یابی 400 کیلومتر از شبکه آب شهر گرگان است و با استفاده از این دستگاه موفق شدیم بیش از 500 مورد نشت آب که غیر قابل مشاهده بود را شناسایی کرده و از هدر رفت آب جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: برخی مخازن آب گرگان دارای بیش از 30 سال قدمت بوده و عمر مفید آن ها گذشته است اما با انجام مهندسی مجدد و بازسازی این مخازن از نشت آب جلوگیری کرده و عمر مفید مخازن را افزایش دادیم.

شکیبافر بیان کرد: همچنین در راستای بهینه سازی مصرف انر‍ژی با انجام مهندسی مجدد میزان مصرف انرژی را تا 2 هزار و 100 کیلو وات کاهش دادیم.

وی گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته بخش بهره برداری شرکت آب و فاضلاب گلستان در بین بیش از 70 شرکت در کشور حایز رتبه برتر شده و از سوی وزیر نیرو مورد تقدیر قرار گرفت.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اظهار کرد: با توجه به تمهیدات انجام شده و فراهم شدن زیرساخت های لازم در صورت رعایت الگوی مصرف توسط شهروندان برای عید نوروز و تابستان 92 با مشکل کمبود آب روبرو نخواهیم.