به گزارش خبرنگار مهر،اخبار و حواشی این هفته دانشگاه های کشور را می خوانید:

غیبت باقر لاریجانی در مراسم تقدیرش

پس از خداحافظی باقر لاریجانی از صندلی ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران، این دانشگاه به پاس خدماتش طی هفته جاری در تلاش بود تا با برگزاری مراسمی از رئیس سابقش تقدیر و تشکر کند.

در حالیکه صف هدایای اهدایی به لاریجانی روی سن برنامه دیده می شد، اما جانشینش یعنی دکتر منصوری به حضار خبر داد که باقر لاریجانی به خاطر کسالت در این برنامه حضور نمی یابد.

رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران تنها با ارسال نامه ای، ضمن تشکر از گردانندگان این همایش، برای ادامه فعالیت و تاثیرگذارتر بودن دانشگاه محل ریاست پیشینش، آرزوی موفقیت کرد.

نامه غیردولتیها به رئیس جمهور

طی هفته جاری، رئیس اتحادیه دانشگاههای غیردولتی با ارسال نامه ای به ریاست جمهوری، از وی درخواست کرد که ضمن حذف عنوان " غیرانتفاعی " از این دانشگاهها، اساسنامه موسسات مذکور هم بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

این روزها، عملکرد موسسات غیردولتی به شدت زیر ذره بین مسئولان وزارت علوم و برخی منتقدانشان قرار گرفته اند.

دریافت حق پارکینگ 5 هزارتومانی از دانشجویان یک دانشگاه

طی هفته جاری، یکی از مسائلی که موجبات گله برخی دانشجویان را فراهم کرد این بود که واحد علوم و تحقیقات تهران، جهت رفاه دانشجویانی که تمایل دارند وسیله نقلیه شان را به داخل محوطه دانشگاه وارد کنند روزانه مبلغ 5 هزار تومان دریافت می کند اما این موضوع سبب ناراحتی و انتقاد دانشجویان شده است.

در همین زمینه مدیر کل روابط عمومی علوم و تحقیقات، اعلام کرد که این دانشگاه یک پارکینگ با 2 هزار ظرفیت و به صورت رایگان در اختیار دانشجویان قرار داده اما برخی از آنها تمایل دارند ماشنیشان را به داخل دانشگاه بیاورند.

وقتی که سازمان گوشت مالک زمین یک دانشگاه شد

رئیس دانشگاه خواجه نصیر در هفته ای که گذشت اعلام کرد سازمان گوشت بر خلاف تعهداتش عمل می کند و اجازه نداده زمینی را که قانونی به دانشگاه مذکور تعلق گرفته، توسط خواجه نصیر به تصرف درآید.

با این حال، برگزاری جلسات مختلف دانشگاه خواجه نصیر با سازمانهای مرتبط هم به جایی نرسیده و این زمین هنوز به طور کامل در اختیار این دانشگاه قرار نگرفته است.

درگذشت یک چهره ماندگار

بامداد امروز پنجشنبه 12 بهمن، دکتر حسن حبیبی یک چهره ماندگار کشور و عضور شورای عالی انقلاب فرهنگی به علت بیماری طولانی مدت، دار فانی را وداع گفت.

مرحوم دکتر حبیبی علاوه بر اینکه سه بار تجربه چهره ماندگار شدن را دارد وزیر فرهنگ و آموزش عالی کشورمان را هم بر عهده داشت.

هشدارهای مهم وزیر علوم به روسا

آخرین نشست روسای دانشگاههای کشور در سال 91 طی هفته جاری در دانشگاه علوم انتظامی تهران با حضور تمام روسای دانشگاههای کشور و معاونان این وزارتخانه همچنین سردار احمدی مقدم برگزار شد.

کامران دانشجو در این همایش با توجه به قرار گرفتن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به تمام روسا هشدار داد که دشمن برای دانشگاهها و انتخابات برنامه دارد.

وی در این نشست به روسا تاکید کرد که غرب می‌خواهد با این کار وابستگی فرهنگی و علمی ایجاد کند و اگر این کار را انجام دهد دیگر نیاز به لشکرکشی به آن کشور ندارد.

گله صندوق رفاه از دانشگاهها

برای چندمین در ماههای گذشته و هفته جاری، مسئولان صندوق رفاه به دانشگاهها تاکید کردند که اطلاعات درستی را درباه دریافت وامها در اختیار دانشجویان قرار دهند.

اما دانشگاهها در این زمینه نه تنها اطلاع رسانی نمی کنند بلکه برخی کارشناسان هم با ارائه اطلاعات غلط به این دانشجویان، آنان را گمراه می کنند.

طی هفته جاری، قائم مقام صندوق رفاه تاکید کرد که دانشگاهها لازم است در این زمینه اطلاعات کافی و درست را در اختیار دانشجویان قرار دهند.